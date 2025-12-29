Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: 2025 4. Dönem Toplantısı

Eskişehir'de 2025 4. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi
Eskişehir'de düzenlenen 2025 Yılı 4. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, ilin kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla toplandı.
Toplantı Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı ve uygulamalardaki ilerlemeler gözden geçirildi.
Katılımcılar, özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca yeni döneme ilişkin projeler ve stratejiler de görüşüldü.
Toplantı, illerde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu güçlendirmek ve mağdurların korunmasına yönelik uygulamaların etkinliğini artırmak için atılacak adımların planlanması açısından önem taşıyor.
