Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: 2025 4. Dönem Toplantısı

Eskişehir'de 2025 4. Dönem toplantısında kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve yeni projeler masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:25
Eskişehir'de 2025 4. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi

Eskişehir'de düzenlenen 2025 Yılı 4. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, ilin kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla toplandı.

Toplantı Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı ve uygulamalardaki ilerlemeler gözden geçirildi.

Katılımcılar, özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca yeni döneme ilişkin projeler ve stratejiler de görüşüldü.

Toplantı, illerde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu güçlendirmek ve mağdurların korunmasına yönelik uygulamaların etkinliğini artırmak için atılacak adımların planlanması açısından önem taşıyor.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

