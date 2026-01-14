Eskişehir'de Kar Bereketi: Odunpazarı Beyaza Büründü

Eskişehir’de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kentin büyük bir bölümünü beyaz örtüyle kapladı. Günlük hayat ve ulaşımda aksamalar yaşansa da Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesindeki farklı renkteki çatıların beyaza bürünmüş hali kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karın sunduğu bu hoş manzara dron ile havadan görüntülendi. Yağış, vatandaşları ise kuraklığa çare olması açısından memnun etti.

Araçlar yollarda inip çıkarken zorlanıyor

Orta Mahalle Muhtarı Erol Erdal Gürdoğan şunları söyledi: "Kırsal kesimdeki köy muhtarlarımız bir an önce yağsın diye bekliyorlardı. Onlar için iyi oldu. Bundan sonra inşallah su kesintilerimiz olmayacak. Kar her yönüyle bir berekettir. Mahallemizdeki yollardan dolayı araçlar yollarda inip çıkarken zorlanıyor. Belediye ekiplerinin gerekli temizlikleri yapacaktır. Hava bayağı bir soğuktu. Eskişehir’de kar yağdığı zaman hava yumuşuyor. Kar bittikten sonra daha kötü oluyor, ayaz geliyor."

