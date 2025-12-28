Palandöken Belediyesi 7/24 Karla Mücadelede Sahada

Palandöken Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışına karşı sahada aralıksız çalışıyor. Tuzlama ve küreme faaliyetleriyle karın olumsuz etkileri azaltılırken, kaldırımlarda oluşan kar birikintileri oluşturulan kar timleriyle titizlikle temizleniyor.

Başkan Muhammet Sunar'dan açıklama

Muhammet Sunar, kar yağışının başladığı andan itibaren sorumluluk alanlarında tuzlama ve küreme çalışmalarına hızla başladıklarını, yağışın durmasının ardından kar toplama faaliyetlerine geçtiklerini belirtti.

Başkan Sunar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Palandöken Belediyesi olarak karla mücadelede ehil ve tecrübeli bir ekiple 7/24 esasına göre görev yapıyoruz. Karın yağdığı ilk andan itibaren küreme ve tuzlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla biriken karların kaldırılmasına yönelik çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede karın olumsuz etkilerinden arınmış bir Palandöken için yoğun mesaimizi sürdürüyoruz."

Ekip ve araç sayıları

Sunar, Palandöken genelinde karla mücadelede görevli personel sayısının 100’e, iş makinesi sayısının ise 36’ya çıkarıldığını bildirdi. Sunar, "4 tuzlama aracı, 7 greyder, 8 loder, 5 kazıyıcı yükleyici, 2 mini loder, 10 taşıyıcı ve 100 personelimizle cadde, sokak, kaldırım, cami ve okul bahçelerinde karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

