Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde Gençlere Mesaj

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Toplantı, üniversitenin Genç Ofis ortamında düzenlenen kariyer buluşmaları kapsamında yapıldı.

Gençlik ve siyaset anlayışı

Alkayış, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve öğrenci topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldiği konuşmasında siyaseti bir makam ya da kariyer alanı değil; inanç, değer ve sorumluluk bilinciyle yürütülmesi gereken bir saha olarak tanımladı. AK Parti'nin siyaset anlayışının günlük tartışmalara değil, milletin tarihsel yürüyüşüne dayandığını belirten Alkayış, siyasetin yönetme tekniğinin ötesinde ciddi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı.

Gençlerin rolü ve sorumlulukları

Gençliğin geleceğe ertelenemeyeceğini ifade eden Alkayış, gençlerin düşünen, üreten ve sorumluluk alan bireyler olarak bugünden sürecin merkezinde yer alması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençliğe olan güveninin somut bir göstergesi olarak seçilme yaşının 18’e indirilmesini hatırlatan Alkayış, AK Parti pratiğinde gençlerin yalnızca temsil edilen değil, aktif sorumluluk verilen bir kesim olduğunun altını çizdi.

Dış politika ve Gazze vurgusu

Programda konuşulan konular arasında Gazze’de yaşanan insanlık dramı da yer aldı. Alkayış, uluslararası sistemin adalet ve vicdan kapasitesinin bu meselede açıkça ortaya çıktığını belirterek, Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başından itibaren güçten yana değil, haktan yana bir duruş sergilediğini; bunun bir dış politika tercihi değil, devlet ahlakının yansıması olduğunu söyledi.

Savunma sanayii ve yerli üretim

Alkayış, savunma sanayiinde sağlanan kazanımların yalnızca teknik başarı olmayıp stratejik bağımsızlığın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Yerli ve milli üretimle Türkiye’nin karar alma süreçlerinde daha bağımsız bir konuma eriştiğini ve bu dönüşümün merkezinde genç ve nitelikli insan kaynağının bulunduğunu ifade etti.

Uluslararası öğrencilerle buluşma

Ayrıca Alkayış, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen etkinlikte Adıyaman Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duydukları güven ve sevgiyi samimiyetle ifade ettiklerini aktaran Alkayış, programın gerçekleşmesinde emeği geçen UDEF Adıyaman İl Temsilcisi Nurullah Çil'e teşekkür ederek tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

