DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde Gençlere Mesaj

AK Parti’li Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle buluşarak siyaset, Gazze, savunma sanayii ve gençlere verilen sorumlulukları vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:41
Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde Gençlere Mesaj

Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde Gençlere Mesaj

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Toplantı, üniversitenin Genç Ofis ortamında düzenlenen kariyer buluşmaları kapsamında yapıldı.

Gençlik ve siyaset anlayışı

Alkayış, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve öğrenci topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldiği konuşmasında siyaseti bir makam ya da kariyer alanı değil; inanç, değer ve sorumluluk bilinciyle yürütülmesi gereken bir saha olarak tanımladı. AK Parti'nin siyaset anlayışının günlük tartışmalara değil, milletin tarihsel yürüyüşüne dayandığını belirten Alkayış, siyasetin yönetme tekniğinin ötesinde ciddi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı.

Gençlerin rolü ve sorumlulukları

Gençliğin geleceğe ertelenemeyeceğini ifade eden Alkayış, gençlerin düşünen, üreten ve sorumluluk alan bireyler olarak bugünden sürecin merkezinde yer alması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençliğe olan güveninin somut bir göstergesi olarak seçilme yaşının 18’e indirilmesini hatırlatan Alkayış, AK Parti pratiğinde gençlerin yalnızca temsil edilen değil, aktif sorumluluk verilen bir kesim olduğunun altını çizdi.

Dış politika ve Gazze vurgusu

Programda konuşulan konular arasında Gazze’de yaşanan insanlık dramı da yer aldı. Alkayış, uluslararası sistemin adalet ve vicdan kapasitesinin bu meselede açıkça ortaya çıktığını belirterek, Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başından itibaren güçten yana değil, haktan yana bir duruş sergilediğini; bunun bir dış politika tercihi değil, devlet ahlakının yansıması olduğunu söyledi.

Savunma sanayii ve yerli üretim

Alkayış, savunma sanayiinde sağlanan kazanımların yalnızca teknik başarı olmayıp stratejik bağımsızlığın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Yerli ve milli üretimle Türkiye’nin karar alma süreçlerinde daha bağımsız bir konuma eriştiğini ve bu dönüşümün merkezinde genç ve nitelikli insan kaynağının bulunduğunu ifade etti.

Uluslararası öğrencilerle buluşma

Ayrıca Alkayış, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen etkinlikte Adıyaman Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duydukları güven ve sevgiyi samimiyetle ifade ettiklerini aktaran Alkayış, programın gerçekleşmesinde emeği geçen UDEF Adıyaman İl Temsilcisi Nurullah Çil'e teşekkür ederek tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ADIYAMAN...

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK GENÇLERLE SAMİMİ VE KAPSAMLI BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİ.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ADIYAMAN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Palandöken Belediyesi 7/24 Karla Mücadelede Sahada
2
Elazığ'da Karla Mücadele Sürüyor: 15 Greyder, 140 Ton Tuz Kullanıldı
3
Harput'ta Kar Şöleni: 1200 Rakımlı Tarihi Mahalle Beyaz Gelinliğini Giydi
4
Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde Gençlere Mesaj
5
Ahlat’ta Kar Yağışı: 20 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
6
Halkapınar'da Kar Etkili: 15 Santimetre Örtü, Doğaseverlerden Yaban Hayvanlarına Destek
7
Sivas İmranlı'da Termometre -19.4'ü Gösterdi: Türkiye'nin En Soğuk Noktaları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti