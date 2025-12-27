Eskişehir'de Kar Yağışı: Şükranlı Mahallesi Beyaza Büründü

Eskişehir'in Şükranlı Mahallesi beyaza büründü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye kavuştu. Bölgenin yüksek kesimlerinde görülen yağış, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Muhtarın isteğiyle belediye müdahalesi

Yağışı sevinçle karşıladığını ifade eden Şükranlı Mahallesi Muhtarı Necmettin Aydın, yağışın devam etmesi temennisinde bulundu. Aydın, kar sonrası oluşabilecek buzlanma riskine dikkat çekerek belediyeden yolların güvenliği için tuzlama yapılmasını talep etti.

Muhtarın talebinin ardından bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla yollarda çalışma gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonrası mahalle yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, ulaşımın sorunsuz şekilde sürdüğü bildirildi.

