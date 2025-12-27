DOLAR
Eskişehir'de Kar Yağışı: Şükranlı Mahallesi Beyaza Büründü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Şükranlı Mahallesi'nde gece etkili olan kar yağışı, muhtarın talebi üzerine belediyenin tuzlama çalışmasıyla ulaşım güvenli şekilde sürdü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:15
Eskişehir'in Şükranlı Mahallesi beyaza büründü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye kavuştu. Bölgenin yüksek kesimlerinde görülen yağış, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Muhtarın isteğiyle belediye müdahalesi

Yağışı sevinçle karşıladığını ifade eden Şükranlı Mahallesi Muhtarı Necmettin Aydın, yağışın devam etmesi temennisinde bulundu. Aydın, kar sonrası oluşabilecek buzlanma riskine dikkat çekerek belediyeden yolların güvenliği için tuzlama yapılmasını talep etti.

Muhtarın talebinin ardından bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla yollarda çalışma gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonrası mahalle yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, ulaşımın sorunsuz şekilde sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

