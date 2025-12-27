İstanbul'da Hasdal Üzerinde Kısa Süreli Gökkuşağı
Soğuk ve yağışlı havanın ardından ortaya çıktı
İstanbul genelinde gün boyu etkili olan soğuk ve yağışlı hava, akşam saatlerinde gökyüzündeki kara bulutların dağılmasının ardından yerini renkli bir görüntüye bıraktı.
Bulutların çekilmesiyle Hasdal civarında beliren gökkuşağı, kısa süreli oluşuyla görenleri hayran bıraktı.
Kısa süre sonra kaybolan gökkuşağının ortaya çıkardığı manzara ise izleyenlerde derin bir etki bıraktı.
AKŞAM SAATLERİNDE KISA SÜRELİ OLUŞAN GÖKKUŞAĞI HAYRAN BIRAKTI.