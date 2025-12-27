DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

İstanbul'da Hasdal Üzerinde Kısa Süreli Gökkuşağı

İstanbul'da gün boyu süren soğuk ve yağışlı havanın ardından Hasdal semasında akşam saatlerinde kısa süreli gökkuşağı oluştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:16
İstanbul'da Hasdal Üzerinde Kısa Süreli Gökkuşağı

İstanbul'da Hasdal Üzerinde Kısa Süreli Gökkuşağı

Soğuk ve yağışlı havanın ardından ortaya çıktı

İstanbul genelinde gün boyu etkili olan soğuk ve yağışlı hava, akşam saatlerinde gökyüzündeki kara bulutların dağılmasının ardından yerini renkli bir görüntüye bıraktı.

Bulutların çekilmesiyle Hasdal civarında beliren gökkuşağı, kısa süreli oluşuyla görenleri hayran bıraktı.

Kısa süre sonra kaybolan gökkuşağının ortaya çıkardığı manzara ise izleyenlerde derin bir etki bıraktı.

AKŞAM SAATLERİNDE KISA SÜRELİ OLUŞAN GÖKKUŞAĞI HAYRAN BIRAKTI.

AKŞAM SAATLERİNDE KISA SÜRELİ OLUŞAN GÖKKUŞAĞI HAYRAN BIRAKTI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Lapa Lapa Kar Yağışı: Drone Görüntüleri Büyüledi
2
Malatya'da 11 bin 367 Konut ve 128 İş Yeri İçin Kura Çekildi
3
Aydın Büyükşehir, İncirliova Acarlar Hali'ni Kapsamlı Temizlikle Yeniledi
4
Aşkale Tepebaşı'nda Kayan Tırlar Yolu Kapattı
5
Eskişehir'de Kar Yağışı: Şükranlı Mahallesi Beyaza Büründü
6
Palandöken'de Görsel Şölen: Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Yoğun Kar
7
İstanbul'da Hasdal Üzerinde Kısa Süreli Gökkuşağı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti