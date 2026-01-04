DOLAR
Eskişehir'de Kartpostallık Gün Batımı: Gökyüzü Renklerle Buluştu

Eskişehir'de gün batımı, gökyüzünde oluşan renkler ve şehir siluetiyle birleşerek akşam saatlerinde kartpostallık görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 19:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 19:12
Eskişehir'de Kartpostallık Gün Batımı: Gökyüzü Renklerle Buluştu

Eskişehir'de Kartpostallık Gün Batımı

Gökyüzünde Renklerin Buluşması Şehri Süsledi

Eskişehir’de gün batımı, gökyüzünde oluşan canlı renklerle izleyenlere eşsiz görüntüler sundu.

Güneşin batış anında yansıyan turuncu, pembe ve mor tonlar şehrin siluetiyle birleşti ve ortaya kartpostallık bir manzara çıktı.

Akşam saatlerinde beliren bu doğal güzellik, şehrin pek çok noktasından rahatlıkla gözlemlendi ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

ESKİŞEHİR'DE AKŞAM SAATLERİNDE YAŞANAN GÜN BATIMI, GÖKYÜZÜNDE OLUŞTURDUĞU RENKLERLE GÜZEL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.

ESKİŞEHİR’DE AKŞAM SAATLERİNDE YAŞANAN GÜN BATIMI, GÖKYÜZÜNDE OLUŞTURDUĞU RENKLERLE GÜZEL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.

ESKİŞEHİR’DE AKŞAM SAATLERİNDE YAŞANAN GÜN BATIMI, GÖKYÜZÜNDE OLUŞTURDUĞU RENKLERLE GÜZEL...

