Eskişehir'de Kartpostallık Gün Batımı: Gökyüzü Renklerle Buluştu

Eskişehir'de Kartpostallık Gün Batımı

Gökyüzünde Renklerin Buluşması Şehri Süsledi

Eskişehir’de gün batımı, gökyüzünde oluşan canlı renklerle izleyenlere eşsiz görüntüler sundu.

Güneşin batış anında yansıyan turuncu, pembe ve mor tonlar şehrin siluetiyle birleşti ve ortaya kartpostallık bir manzara çıktı.

Akşam saatlerinde beliren bu doğal güzellik, şehrin pek çok noktasından rahatlıkla gözlemlendi ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

