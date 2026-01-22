Eskişehir'de Kış Oto Yıkamalarını Vurdu: Tuz Uyarısı

Eskişehir'de düşen sıcaklıklar oto yıkama sektörünü vurdu; esnaf tesisatları korumak için önlem alıyor ve araç sahiplerini yoldaki tuz kalıntılarına karşı uyarıyor.

Eskişehir'de kış koşulları oto yıkama sektörünü zorladı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Eskişehir'de oto yıkama işletmeleri iş yoğunluğunda belirgin bir azalma yaşıyor. Gece saatlerinde sıfırın altına inen soğuklar, ekipmanların donmaması için alınan önlemleri artırırken çalışanları da fiziksel açıdan zorluyor.

Zorlu şartlar altında hizmet

Soğuk hava, sektörde işlerin yavaşlamasına neden oldu. Gün boyu su ile çalışan personel, donma riski ve düşük talep nedeniyle normal rutinlerini korumakta güçlük çekiyor. İşletmeler, ekipman ve malzemelerini korumak için ekstra çaba sarf ediyor.

"Tesisatı akşamdan boşaltıyoruz"

Fahri Toğrul soğukların işlerini doğrudan etkilediğini belirterek şunları söyledi: "Malum havaların soğumasıyla birlikte işlerimizde bir düşüş oldu. Hem iş olarak zorlanıyoruz hem de soğukların etkisiyle malzemelerimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Makineleri dondurmamamız lazım. Bunun için öncelikle akşamleyin tesisatımızı boşaltıyoruz. İçinde su kalmadığı zaman donma yaşanmıyor. Malzemelerimizi kapalı yerde tutuyor, gerekirse orayı da ısıtıyoruz."

Çalışma koşulları ve fiyatlandırma

Toğrul, kış aylarında araç bakımının ihmal edildiğine dikkat çekti ve fiyatlarının makul olduğunu vurguladı: "İnsanların aklına araç temizliği 6 ayda bir geliyor. Bir araba bize senede bazen sadece 2 sefer geliyor; geldiğinde de çok pis halde oluyor. Bir kişi bir arabayı temizlemek için yaklaşık 1 saat uğraşıyor. Yerlerimiz buz tutuyor, kaymamaya çalışıyoruz. Ellerimiz, ayaklarımız donuyor; bel ağrıları çekiyoruz ama hizmete devam ediyoruz."

Araç sahiplerine tuz uyarısı

Yollara dökülen tuzun araç kaportası ve şaseler üzerinde oluşturduğu tahribata dikkat çeken Toğrul, şunları kaydetti: "Gelen arabaların neredeyse hepsi tuzlu ve buzlu halde geliyor. Arabaya baktığınızda o gri tuz kalıntısını hissedebiliyorsunuz. Bu tuzlar araç üzerinde beklediği zaman ciddi zararlar verir. Araçların bu kalıntılardan arındırılması kış bakımı için çok önemli."

Özetle, Eskişehir'de düşen sıcaklıklar oto yıkama sektöründe hem talebi azaltıyor hem de işletmelerin maliyet ve iş gücü yükünü artırıyor. Esnaf, ekipmanlarını korumak için önlem alırken araç sahiplerini de tuz kalıntılarına karşı uyanmaya davet ediyor.

