Şehitkamil'de Kar Mesaisi: Umut Yılmaz'dan 24 Saat Hazırlık

Şehitkamil Belediyesi, günler öncesi hazırlıklarla karla mücadeleye başladı; ekipler 24 saat sahada, öncelik hastaneler, ana yollar ve yaya yoğunluğu olan alanlar.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:50
Şehitkamil'de Kar Mesaisi: Umut Yılmaz'dan 24 Saat Hazırlık

Şehitkamil'de Kar Mesaisi

Şehitkamil Belediyesi, kentte etkisini artıran kar yağışına karşı günler öncesinden planladığı hazırlıklar sayesinde olumsuzlukları en aza indirdi. İlçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar, vatandaşların günlük hayatlarının aksamaması hedefiyle aralıksız sürdürülüyor.

Karla Mücadelede Koordinasyon

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak sahaya çıktı. Ana arterler, mahalle yolları, hastaneler, acil servis güzergâhları, sağlık ocakları, okullar, camiler, AVM’ler ve toplu taşıma güzergâhları başta olmak üzere tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız yürütülüyor. Özellikle yoğun insan ve araç trafiğinin olduğu bölgelerde titiz bir çalışma planı uygulanıyor.

Başkan Umut Yılmaz'ın Açıklaması

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, alınan tedbirleri ve saha çalışmalarını şöyle özetledi: "Meteorolojiden aldığımız veriler doğrultusunda kar yağışı ihtimaline karşı günler öncesinden hazırlıklarımızı tamamladık. Araçlarımızı, ekipmanlarımızı ve personelimizi sahaya hazır hale getirdik. Bugün de kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz ilçemizin farklı noktalarında yoğun bir şekilde tuzlama ve temizlik çalışması yürütüyor. Özellikle hastaneler, AVM’ler, ana yollar ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda çalışmalarımıza öncelik veriyoruz."

Yılmaz ayrıca vatandaşların güvenliği için şunları vurguladı: "Amacımız hem sürücülerimizin hem de yayalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan günlük hayatlarına devam edebilmesini sağlamak. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahada olacak. Gerekli görülen tüm noktalara anında müdahale edilecek."

Vatandaşlara Uyarı

Başkan Yılmaz, vatandaşlardan "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" çağrısında bulundu. Hava şartlarının seyrine göre çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi; vatandaşların talep ve ihbarlarını belediyenin ilgili birimlerine iletebilecekleri hatırlatıldı.

ŞEHİTKAMİL'DE KAR MESAİSİ

ŞEHİTKAMİL'DE KAR MESAİSİ

ŞEHİTKAMİL'DE KAR MESAİSİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 günlük trafik yasağı
2
Altınok: Erzurum Kongre Binası Aslına Uygun Modern Güçlendirmeyle Korunacak
3
Kore Şehidinin 75 Yıllık Mektuplarını Saklayan Şehit Kızı Yayladağı’nda Mezar İstiyor
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı
6
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'
7
Kilis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları