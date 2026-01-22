Şehitkamil'de Kar Mesaisi: Umut Yılmaz'dan 24 Saat Hazırlık

Şehitkamil'de Kar Mesaisi

Şehitkamil Belediyesi, kentte etkisini artıran kar yağışına karşı günler öncesinden planladığı hazırlıklar sayesinde olumsuzlukları en aza indirdi. İlçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar, vatandaşların günlük hayatlarının aksamaması hedefiyle aralıksız sürdürülüyor.

Karla Mücadelede Koordinasyon

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak sahaya çıktı. Ana arterler, mahalle yolları, hastaneler, acil servis güzergâhları, sağlık ocakları, okullar, camiler, AVM’ler ve toplu taşıma güzergâhları başta olmak üzere tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız yürütülüyor. Özellikle yoğun insan ve araç trafiğinin olduğu bölgelerde titiz bir çalışma planı uygulanıyor.

Başkan Umut Yılmaz'ın Açıklaması

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, alınan tedbirleri ve saha çalışmalarını şöyle özetledi: "Meteorolojiden aldığımız veriler doğrultusunda kar yağışı ihtimaline karşı günler öncesinden hazırlıklarımızı tamamladık. Araçlarımızı, ekipmanlarımızı ve personelimizi sahaya hazır hale getirdik. Bugün de kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz ilçemizin farklı noktalarında yoğun bir şekilde tuzlama ve temizlik çalışması yürütüyor. Özellikle hastaneler, AVM’ler, ana yollar ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda çalışmalarımıza öncelik veriyoruz."

Yılmaz ayrıca vatandaşların güvenliği için şunları vurguladı: "Amacımız hem sürücülerimizin hem de yayalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan günlük hayatlarına devam edebilmesini sağlamak. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahada olacak. Gerekli görülen tüm noktalara anında müdahale edilecek."

Vatandaşlara Uyarı

Başkan Yılmaz, vatandaşlardan "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" çağrısında bulundu. Hava şartlarının seyrine göre çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi; vatandaşların talep ve ihbarlarını belediyenin ilgili birimlerine iletebilecekleri hatırlatıldı.

ŞEHİTKAMİL'DE KAR MESAİSİ