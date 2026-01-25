Eskişehir'de Pazar Sabahı Yoğun Sis: Tramvaylar Beyaz Tüle Büründü

Kent merkezinde görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı

Eskişehir yeni güne yoğun sisle uyandı. Pazar sabahı etkisini gösteren sis, kentin üzerine adeta beyaz bir tül gibi çöktü ve sokakları puslu bir örtüyle kapladı.

Görüş mesafesinin yer yer düştüğü ana cadde ve bulvarlarda sürücüler, araç farlarını yakarak dikkatli ve düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Bu durum bazı güzergâhlarda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentin simgesi haline gelen tramvay hatları, sise bürünmüş görüntüleriyle dikkat çekti. Tramvayların sis içerisinden süzülen siluetleri, vatandaşların ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çeken manzaralar ortaya çıkardı.

Pazar mesaisine gidenler ile sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, puslu havanın etkisiyle yollarda temkinli adımlarla ilerledi. Yetkililer ise sürücüleri ve yayaları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.

