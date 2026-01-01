DOLAR
Eskişehir'de Porsuk Çayı Kısmen Dondu: Kartpostallık Görüntüler

Eskişehir'de dondurucu soğuklar Porsuk Çayı'nın yüzeyini buzla kapladı; 'yarısı buz, yarısı su' görüntüsü sabahın ilk ışıklarıyla kartpostala dönüştü.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:32
Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan 'yarısı buz, yarısı su' manzarası

Eskişehir’de gece saatlerinden itibaren etkili olan dondurucu soğuklar, kentin simgesi Porsuk Çayının yüzeyini buzla kapladı.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, çayın üzerinde oluşan kristalleşmiş buz tabakası ile karşılaştı. Kent merkezinden geçen çayın bazı bölümleri tamamen buzla örtülürken, akıntının sürdüğü kısımlarda suyun doğal akışı devam etti; ortaya 'yarısı buz, yarısı su' şeklinde çarpıcı bir kontrast çıktı.

Günün ağarması ve güneşin ilk ışıklarının buz kütleleri üzerindeki yansıması, bölgeye adeta kartpostallık görüntüler kazandırdı. Ortaya çıkan bu etkileyici manzara, fotoğraflara ve objektiflere yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

