Eskişehir'de Porsuk Çayı Kısmen Dondu: Kartpostallık Görüntüler

Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan 'yarısı buz, yarısı su' manzarası

Eskişehir’de gece saatlerinden itibaren etkili olan dondurucu soğuklar, kentin simgesi Porsuk Çayının yüzeyini buzla kapladı.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, çayın üzerinde oluşan kristalleşmiş buz tabakası ile karşılaştı. Kent merkezinden geçen çayın bazı bölümleri tamamen buzla örtülürken, akıntının sürdüğü kısımlarda suyun doğal akışı devam etti; ortaya 'yarısı buz, yarısı su' şeklinde çarpıcı bir kontrast çıktı.

Günün ağarması ve güneşin ilk ışıklarının buz kütleleri üzerindeki yansıması, bölgeye adeta kartpostallık görüntüler kazandırdı. Ortaya çıkan bu etkileyici manzara, fotoğraflara ve objektiflere yansıdı.

ESKİŞEHİR’DE DONDURUCU SOĞUKLARIN ETKİSİYLE PORSUK ÇAYI’NIN YÜZEYİ BUZLA KAPLANDI. SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN "YARISI BUZ, YARISI SU" GÖRÜNTÜSÜ, KENTİ ADETA BİR KARTPOSTALA DÖNÜŞTÜRDÜ.