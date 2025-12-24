DOLAR
Eskişehir'de Sabah Sisi: Odunpazarı Çankaya'da Görüş Düşüklüğü

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde oluşan sabah sisi, Odunpazarı Çankaya'da görüşü düşürdü; sürücüler temkinli ilerledi, bölge halkı manzarayı görüntüledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:36
Eskişehir'de Sabah Sisi: Odunpazarı Çankaya'da Görüş Düşüklüğü

Eskişehir'de Sabah Sisi Trafikte Zorluk Yarattı

Bu sabah saatlerinde Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan sis, araçların görüşünü olumsuz etkileyerek sürücülerin daha dikkatli ilerlemesine neden oldu.

Odunpazarı Çankaya Mahallesi'nde görüş azaldı

Özellikle Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi ve çevresinde etkili olan sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Düşen görüş nedeniyle trafik akışında sürücülerin temkinli hareket ettiği gözlendi.

Sisin oluşturduğu görsel güzellik ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

