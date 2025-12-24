Eskişehir'de Sabah Sisi: Odunpazarı Çankaya'da Görüş Düşüklüğü

Eskişehir'de Sabah Sisi Trafikte Zorluk Yarattı

Bu sabah saatlerinde Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan sis, araçların görüşünü olumsuz etkileyerek sürücülerin daha dikkatli ilerlemesine neden oldu.

Odunpazarı Çankaya Mahallesi'nde görüş azaldı

Özellikle Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi ve çevresinde etkili olan sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Düşen görüş nedeniyle trafik akışında sürücülerin temkinli hareket ettiği gözlendi.

Sisin oluşturduğu görsel güzellik ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

