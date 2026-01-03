Eskişehir'de Soğuktan Üşüyen Sokak Kedileri Tren Garında Isındı

Yolcular ve vatandaşlar kedilere sevgiyle yaklaştı

Hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını zorlaştırdı. Bu soğuk havada bazı sokak kedileri, ısınmak için Eskişehir Tren İstasyonu'na sığındı.

İstasyon içindeki koltukların üzerinde kıvrılarak uyuyan sevimli hayvanlar, hem güzel hem de ilginç bir görüntü oluşturdu. Tren bekleyen yolcular, yanlarında uyuyan kedilere dokunarak ve onları severek vakit geçirdi.

Bazı duyarlı vatandaşların ise içeriye sığınan kediler için çevreye yiyecek bıraktığı görüldü. Bu küçük dayanışma, soğuk havada sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığı ortaya koydu.

