DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.765,86 -0,4%

Eskişehir'de Soğuktan Üşüyen Sokak Kedileri Tren Garında Isındı

Eskişehir'de eksi dereceler nedeniyle sokak kedileri ısınmak için Eskişehir Tren İstasyonu'na sığındı; yolcular ve vatandaşlar onlara destek verdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:27
Eskişehir'de Soğuktan Üşüyen Sokak Kedileri Tren Garında Isındı

Eskişehir'de Soğuktan Üşüyen Sokak Kedileri Tren Garında Isındı

Yolcular ve vatandaşlar kedilere sevgiyle yaklaştı

Hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını zorlaştırdı. Bu soğuk havada bazı sokak kedileri, ısınmak için Eskişehir Tren İstasyonu'na sığındı.

İstasyon içindeki koltukların üzerinde kıvrılarak uyuyan sevimli hayvanlar, hem güzel hem de ilginç bir görüntü oluşturdu. Tren bekleyen yolcular, yanlarında uyuyan kedilere dokunarak ve onları severek vakit geçirdi.

Bazı duyarlı vatandaşların ise içeriye sığınan kediler için çevreye yiyecek bıraktığı görüldü. Bu küçük dayanışma, soğuk havada sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığı ortaya koydu.

ESKİŞEHİR'DE SOĞUKTAN ÜŞÜYEN SOKAK KEDİLERİ, ISINMAK İÇİN TREN GARINA SIĞINDI.

ESKİŞEHİR'DE SOĞUKTAN ÜŞÜYEN SOKAK KEDİLERİ, ISINMAK İÇİN TREN GARINA SIĞINDI.

ESKİŞEHİR'DE SOĞUKTAN ÜŞÜYEN SOKAK KEDİLERİ, ISINMAK İÇİN TREN GARINA SIĞINDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı
5
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
6
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları