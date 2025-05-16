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Eskişehir'de Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli Başladı

Eskişehir'de düzenlenen 'Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli', Anadolu Üniversitesi'nde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:20
Eskişehir'de Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli Başladı

Eskişehir'de 2'nci Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli Düzenleniyor

Eskişehir'de bu yıl 2.tür düzenlenen "Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli", Anadolu Üniversitesi'nde heyecanla başladı.

Panel Temaları ve Etkinlik İçeriği

Yunus Emre Kampüsü'ndeki Öğrenci Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, "Yayıncılık Ekosistemi Hayali Kurmak" ve "Arıcılık" temaları öne çıkmaktadır. Panel, gün boyu çeşitli konuşmacılarla zengin bir içerik sunacak.

Anadolu Üniversitesi'nden Açıklamalar

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, panelin amacının çocuk yayıncılığı alanında fikir üretenleri, çocukları ve aileleri bir araya getirmek olduğunu belirtti. Ayrıca, etkinliğin Fibula Yayıncılık ve Sosyal İnovasyon Ajansı işbirliğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti. Prof. Dr. Adıgüzel, "Çocuklarımızla, ailelerimizle, yazarlarımızla ve yayıncılarımızla bugün, çocuk yayıncılığının nereye evrildiğini ve çağdaş, sorumlu çocuk yayıncılığının nasıl olması gerektiğini tartışacağımız güzel bir etkinlik olacaktır," diye ümit etti.

Yenilikçi Yaklaşımlar ve Çocuk Yayıncılığı

Fibula Yayıncılığı'nın Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Reyyan Büyükgümüş, kurum olarak yenilikçi çocuk yayıncılığına verdikleri önemi vurguladı. Büyükgümüş, çocukların kitapla ilişki kurarken sadece kitapla değil, onun türevleriyle de ilişki kurmalarını hedeflediklerini belirtti.

Dijital Medyanın Rolü

İletişimci ve çocuk medyası uzmanı Bora Durmuşoğlu, dijital medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte çocuk yayıncılığının bilinirliğinin arttığını ifade etti. Durmuşoğlu, "Çocukların olduğu her yerde, eskiden kitaplarda ve dergilerde bulduğumuz içerikler artık televizyonda, sinemada ve mobil oyunlarda da yer alıyor. Ancak bu içeriklerin temiz, özenle hazırlanmış ve hassas bir şekilde üretilmiş olması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Eskişehir'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli" Anadolu...

Eskişehir'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli" Anadolu Üniversitesi'nde başladı. Yunus Emre Kampüsü'ndeki Öğrenci Merkezi'nde, "Yayıncılık Ekosistemi Hayali Kurmak" ve "Arıcılık" temalarıyla oluşturulan organizasyon, çeşitli konuşmacılarla etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Eskişehir'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli" Anadolu...

Eskişehir'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli" Anadolu Üniversitesi'nde başladı. Yunus Emre Kampüsü'ndeki Öğrenci Merkezi'nde, "Yayıncılık Ekosistemi Hayali Kurmak" ve "Arıcılık" temalarıyla oluşturulan organizasyon, çeşitli konuşmacılarla etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

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