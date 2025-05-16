Eskişehir'de Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli Başladı

Eskişehir'de 2'nci Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli Düzenleniyor

Eskişehir'de bu yıl 2.tür düzenlenen "Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli", Anadolu Üniversitesi'nde heyecanla başladı.

Panel Temaları ve Etkinlik İçeriği

Yunus Emre Kampüsü'ndeki Öğrenci Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, "Yayıncılık Ekosistemi Hayali Kurmak" ve "Arıcılık" temaları öne çıkmaktadır. Panel, gün boyu çeşitli konuşmacılarla zengin bir içerik sunacak.

Anadolu Üniversitesi'nden Açıklamalar

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, panelin amacının çocuk yayıncılığı alanında fikir üretenleri, çocukları ve aileleri bir araya getirmek olduğunu belirtti. Ayrıca, etkinliğin Fibula Yayıncılık ve Sosyal İnovasyon Ajansı işbirliğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti. Prof. Dr. Adıgüzel, "Çocuklarımızla, ailelerimizle, yazarlarımızla ve yayıncılarımızla bugün, çocuk yayıncılığının nereye evrildiğini ve çağdaş, sorumlu çocuk yayıncılığının nasıl olması gerektiğini tartışacağımız güzel bir etkinlik olacaktır," diye ümit etti.

Yenilikçi Yaklaşımlar ve Çocuk Yayıncılığı