Eskişehir'de Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yılbaşı öncesi, tüketimi artması beklenen ürünlerde hijyen, izlenebilirlik ve kaçak alkol denetimlerini sıklaştırdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:25
Denetimler halk sağlığı ve haksız rekabeti önlemeye odaklandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle tüketiminin artması beklenen ürünlere yönelik denetimlere hız verdi.

Çalışmaların amacı halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi olarak açıklandı. Bu kapsamda, özellikle yılbaşı sürecinde üretimi ve tüketimi artan alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş, hindi, tavuk, şekerleme, pastacılık ürünleri ve benzeri gıdalar denetim kapsamına alındı.

Yapılan denetimlerde sahte ve kaçak alkolin yanı sıra izlenebilirlik, hijyen ve çalışan hijyeni konularında resmi kontroller gerçekleştirildi.

Vatandaşlardan ihbar çağrısı

Vatandaşların halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikâyetlerini Alo 174 Gıda Hattı üzerinden veya 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla bildirebileceği duyuruldu.

