Eskişehir'de Yılbaşı Tedbirleri GAMER'de Denetlendi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindekiler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret ederek yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri denetledi.

Vali Aksoy'tan değerlendirme

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Aksoy, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yılbaşını geçirmeleri için tüm tedbirleri en üst seviyede almış bulunmaktayız. İl genelinde güvenlik güçlerimiz ve tüm ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak muhtemel sorunların önüne geçmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız herkesin yeni yıla sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde girmesini sağlamaktır. Bu vesileyle görev başındaki tüm personelimize teşekkür ediyor ve sorunsuz bir yılbaşı gecesi diliyorum" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz eşlik etti.

