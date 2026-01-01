DOLAR
Eskişehir'de Yılbaşı Tedbirleri GAMER'de Denetlendi

Vali Hüseyin Aksoy, GAMER ziyaretiyle Eskişehir'de yılbaşı güvenlik tedbirlerini denetledi; hazırlıkların tamamlandığını ve personele teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:46
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindekiler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret ederek yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri denetledi.

Vali Aksoy'tan değerlendirme

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Aksoy, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yılbaşını geçirmeleri için tüm tedbirleri en üst seviyede almış bulunmaktayız. İl genelinde güvenlik güçlerimiz ve tüm ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak muhtemel sorunların önüne geçmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız herkesin yeni yıla sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde girmesini sağlamaktır. Bu vesileyle görev başındaki tüm personelimize teşekkür ediyor ve sorunsuz bir yılbaşı gecesi diliyorum" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz eşlik etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

