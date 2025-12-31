Eskişehir'de Yılın Son Karı: Porsuk Çayı Kısımları Buz Tuttu

Eskişehir’de 2025’in son günü başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, kent genelinde kartpostallık manzaralar oluştururken sürücülere zaman zaman zorlu anlar yaşattı.

Araç camlarında biriken kar ve buzu temizleyen vatandaşlar, kayganlaşan yollarda dikkatli ilerledi. Okula giden bazı çocukların karla oynayarak eğlenmesi ise şehirde yüzleri güldürdü.

Güvercin, karga ve serçelerin karlı alanlarda yiyecek aradığı gözlenirken, bazı vatandaşlar karlı havayı fırsat bilip evcil hayvanlarıyla yürüyüşe çıktı. Kent merkezinde, tarihi Odunpazarı Evleri kar örtüsüyle eşsiz görüntüler sundu.

Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle kentin simgesi Porsuk Çayının bazı bölümleri buz tuttu. Kar manzaraları ve donan Porsuk Çayı, havadan dron ile görüntülendi.

"Umarım beklediğimiz yağışlar bir an önce gelir"

79 yaşındaki Veli Direm kış yağışları ve kuraklık endişesini şöyle dile getirdi:

"Yağışlar geçen seneye göre biraz daha iyi olsa da henüz yeterli seviyede değil; daha fazla yağmasını arzu ediyoruz. İnşallah şöyle 20-25 santim bir kar yağar da tarlalar o kar suyunu iyice emer; çünkü kar suyu toprağı doyurduğunda ürünler çok daha güzel olur. Eskiden en az 25-30 santim kar yağardı ve sonrasında yetişen bütün bitkiler verimli olurdu. Şu an ciddi bir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıyayız. Neredeyse Türkiye’nin yarısından fazla ili bu kuraklığı yaşıyor ve bu durum beni gerçekten endişelendiriyor. Yazın arka bahçemdeki çiçekleri sularken gördüm ki; suyu döker dökmez toprak hemen kuruyordu. Toprağın canlanması için suyun en az 15-20 santim derine, köklere kadar inmesi lazım. Umarım beklediğimiz yağışlar bir an önce gelir" dedi.

Vatandaşlar ve yetkililer, ilerleyen günlerdeki hava tahminlerini takip ederek olası ulaşım ve tarımsal etkiler konusunda uyarılara kulak verilmesi çağrısında bulundu.

