DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,03%
ALTIN
5.959,34 0,71%
BITCOIN
3.805.683,59 -0,76%

Eskişehir'de Yılın Son Karı: Porsuk Çayı Kısımları Buz Tuttu

Eskişehir'de 2025'in son gününde başlayan kar kenti beyaza bürüdü; Porsuk Çayı'nın bazı bölümleri gece dondu, dron görüntüleri çekildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:51
Eskişehir'de Yılın Son Karı: Porsuk Çayı Kısımları Buz Tuttu

Eskişehir'de Yılın Son Karı: Porsuk Çayı Kısımları Buz Tuttu

Eskişehir’de 2025’in son günü başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, kent genelinde kartpostallık manzaralar oluştururken sürücülere zaman zaman zorlu anlar yaşattı.

Araç camlarında biriken kar ve buzu temizleyen vatandaşlar, kayganlaşan yollarda dikkatli ilerledi. Okula giden bazı çocukların karla oynayarak eğlenmesi ise şehirde yüzleri güldürdü.

Güvercin, karga ve serçelerin karlı alanlarda yiyecek aradığı gözlenirken, bazı vatandaşlar karlı havayı fırsat bilip evcil hayvanlarıyla yürüyüşe çıktı. Kent merkezinde, tarihi Odunpazarı Evleri kar örtüsüyle eşsiz görüntüler sundu.

Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle kentin simgesi Porsuk Çayının bazı bölümleri buz tuttu. Kar manzaraları ve donan Porsuk Çayı, havadan dron ile görüntülendi.

"Umarım beklediğimiz yağışlar bir an önce gelir"

79 yaşındaki Veli Direm kış yağışları ve kuraklık endişesini şöyle dile getirdi:

"Yağışlar geçen seneye göre biraz daha iyi olsa da henüz yeterli seviyede değil; daha fazla yağmasını arzu ediyoruz. İnşallah şöyle 20-25 santim bir kar yağar da tarlalar o kar suyunu iyice emer; çünkü kar suyu toprağı doyurduğunda ürünler çok daha güzel olur. Eskiden en az 25-30 santim kar yağardı ve sonrasında yetişen bütün bitkiler verimli olurdu. Şu an ciddi bir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıyayız. Neredeyse Türkiye’nin yarısından fazla ili bu kuraklığı yaşıyor ve bu durum beni gerçekten endişelendiriyor. Yazın arka bahçemdeki çiçekleri sularken gördüm ki; suyu döker dökmez toprak hemen kuruyordu. Toprağın canlanması için suyun en az 15-20 santim derine, köklere kadar inmesi lazım. Umarım beklediğimiz yağışlar bir an önce gelir" dedi.

Vatandaşlar ve yetkililer, ilerleyen günlerdeki hava tahminlerini takip ederek olası ulaşım ve tarımsal etkiler konusunda uyarılara kulak verilmesi çağrısında bulundu.

ESKİŞEHİR'DE 2025'İN SON GÜNÜNE VATANDAŞLAR KAR YAĞIŞI İLE UYANDI. ÖZELLİKLE KENTİN YÜKSEK...

ESKİŞEHİR'DE 2025'İN SON GÜNÜNE VATANDAŞLAR KAR YAĞIŞI İLE UYANDI. ÖZELLİKLE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE YERİ TAMAMEN KAPLAYAN KAR, SÜRÜCÜLERE ZAMAN ZAMAN ZORLU ANLAR YAŞATTI. ARAÇLARININ CAMLARINDA BİRİKEN KAR VE BUZU TEMİZLEYEN VATANDAŞLAR KAYGANLAŞAN YOLLARDA DİKKATLİCE İLERLEDİ. OKULA GİDEN BAZI ÇOCUKLARIN İSE KAR İLE OYNAMASI GÜLÜMSETTİ. YÜKSEK KESİMLERE GÖRE KISMEN DAHA AZ KARIN YAĞDIĞI KENT MERKEZİNDE İSE RENGÂRENK TARİHİ ODUNPAZARI EVLERİ'NİN KARLA KAPLANMIŞ HALLERİ EŞSİZ MANZARALAR SUNDU.

ESKİŞEHİR'DE 2025'İN SON GÜNÜNE VATANDAŞLAR KAR YAĞIŞI İLE UYANDI. ÖZELLİKLE KENTİN YÜKSEK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Dondurucu Soğuk: Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C
2
Bayburt'ta Termometreler Eksi 18,1'i Gösterdi
3
Adıyaman'da Kar: 3 Uçuş İptal, Yollarda Kazalar
4
Iğdır İl Özel İdaresi: Ferhat Akkuş Mahkeme Kararıyla Yeniden Genel Sekreter
5
Elazığ-Diyarbakır Karayolu 45-78. Km Arası Ağır Taşıtlara Kapandı
6
Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı
7
Bilecik'te Huzurevinde 'Salçalı Ekmek' Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları