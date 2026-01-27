Eskişehir'de Yükümlüler İsmet İnönü İlkokulu'nu Temizledi

Eskişehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri, İsmet İnönü İlkokulu'nda kapsamlı temizlik çalışması yaparak eğitim ortamlarını yeniledi ve toplumsal fayda sağladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:47
Eskişehir'de Yükümlüler İsmet İnönü İlkokulu'nu Temizledi

Eskişehir'de Yükümlüler İsmet İnönü İlkokulu'nu Temizledi

Eskişehir'de 'Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü' kapsamında, İsmet İnönü İlkokulunda denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar

Çalışmalar, Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü koordinasyonunda sürdü. Odunpazarı İlçesi'ndeki okul, ara tatilde olduğu dönemde sınıfları, koridorları, ortak kullanım alanları ve bahçesinde yükümlüler tarafından temizlendi.

Amaç, eğitim ortamlarının daha sağlıklı ve düzenli hale getirilmesi olarak açıklandı.

Topluma kazandırma anlayışıyla yürütülen bu faaliyetlerin hem kamu kurumlarına destek sağladığı hem de yükümlülerin sorumluluk bilinci geliştirilerek toplumsal fayda üretildiği belirtildi.

ESKİŞEHİR'DE 'KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÜCRETSİZ ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ' KAPSAMINDA, İSMET İNÖNÜ...

ESKİŞEHİR'DE 'KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÜCRETSİZ ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ' KAPSAMINDA, İSMET İNÖNÜ İLKOKULU'NDA YÜKÜMLÜLER TARAFINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

ESKİŞEHİR'DE 'KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÜCRETSİZ ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ' KAPSAMINDA, İSMET İNÖNÜ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Annesiz Kalan Kuzu 'Umut' Yüksekova'da Ailenin Maskotu
2
Bolu’da Devlet Korumasındaki Çocuklara Berber ve Polisten Manevi Dokunuş
3
Büyük Menderes Nehri'ne Yağışla Can Suyu
4
Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı
5
DİSİDER Başkanı Akbaş, Diyarbakır’daki EYP’li saldırıyı kınadı
6
Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Gökkuşağı Görsel Şöleni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları