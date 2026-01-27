Eskişehir'de Yükümlüler İsmet İnönü İlkokulu'nu Temizledi

Eskişehir'de 'Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü' kapsamında, İsmet İnönü İlkokulunda denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar

Çalışmalar, Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü koordinasyonunda sürdü. Odunpazarı İlçesi'ndeki okul, ara tatilde olduğu dönemde sınıfları, koridorları, ortak kullanım alanları ve bahçesinde yükümlüler tarafından temizlendi.

Amaç, eğitim ortamlarının daha sağlıklı ve düzenli hale getirilmesi olarak açıklandı.

Topluma kazandırma anlayışıyla yürütülen bu faaliyetlerin hem kamu kurumlarına destek sağladığı hem de yükümlülerin sorumluluk bilinci geliştirilerek toplumsal fayda üretildiği belirtildi.

