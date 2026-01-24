Van'da Alabalık Üretimine Kış Denetimi: Sürdürülebilirlik ve Eğitim Öne Çıktı

Karat ve dondurucu soğuklara rağmen denetimler aralıksız sürüyor

Van’da kar ve dondurucu soğuklara rağmen kent genelindeki alabalık üretim tesisleri denetlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler, il genelinde faaliyet gösteren tesisleri ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Denetimler kapsamında ekipler alabalık sağımlarına katıldı ve üreticilere; sağım teknikleri, yumurta ve yavru bakım süreçleri, yemleme uygulamaları ile hastalıkların önlenmesine yönelik konularda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdi.

Yapılan kontrollerde üretim hijyeni, biyogüvenlik önlemleri ve kayıt sistemi gibi kritik konular da değerlendirildi. Denetimler, tesislerin sürdürülebilir ve kaliteli üretim hedeflerine uygunluğunu ölçmeyi amaçlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, üreticilerin her zaman destekleneceği vurgulandı. Demir, bilinçli üretimin verimliliği artırdığına ve sürdürülebilir yetiştiriciliğin sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, denetim ve eğitim faaliyetlerinin belirli periyotlarla sürdürüleceğini kaydetti.

