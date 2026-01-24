Eskişehirli Usta Melih Garip: Kış İçin Doğru Deri Mont Tavsiyeleri

Melih Garip, deri montların nefes alan yapısı, sağlık faydaları ve doğru bakım ile nesiller boyu kullanılabileceğini anlattı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:47
Eskişehirli deri ustası Melih Garip, deri montların hem sağlık açısından hem de uzun ömürlü kullanım bakımından suni ürünlere göre daha avantajlı olduğunu vurguladı. Kış aylarında nefes alan ve dayanıklı dış giyim tercihinin önemine dikkat çekti.

"Deri sizi hastalıklardan korur"

"Deri mont biraz daha lüks bir kısma hitap ediyor. Normal naylon montlar piyasada 3-4 bin liraysa, deri montlar 7-8-9-10 bin liraya kadar çıkıyor. Ondan kaynaklı birazcık daha lüks bir kısma hitap ediyoruz diyelim. Ancak deri öncelikle sağlıktır. Deri mont sizi terletmez, hasta etmez. Şişme montlarda gözenek olmadığı için terler ve hasta olursunuz. Bir rüzgarda yel alıyorsunuz, beliniz veya ciğerleriniz üşüyor. Ama deride öyle bir şey yok; deri nefes alıp verir ve sağlığınızı bir nevi korur."

"Doğru bakımla torununuza miras kalır"

"Belli bir yıldan sonra deri montun boyası ve bakımı oluyor. Eğer iyi bakım yaptırırsanız, bir yere takıp yırttırmadığınız sürece o mont torununuza kadar kalır. Biz kendi imalatçımız olduğumuz için tadilat da yapabiliyoruz. Müşterimiz ’bu bana dar geliyor’ dediğinde, yanlardan 5’er santim ek koyarak genişletiyoruz. Bu sayede ürün yeniden kullanıma uygun hale geliyor."

"Suni ürünler petrol atığıdır"

"Deriyle bağı olmayan biri kolay kolay anlayamaz ama elleyerek ayırt edilebilir. Kuzu derisi yumuşaktır ve kolay kolay yapışma yapmaz. Normal suni naylonlar ise bildiğiniz petrol atığıdır. Onlar nefes alıp vermediği için en başta sağlığa zararlıdır. Tıpkı şişme montlarda olduğu gibi sizi rahatsız eder, terletir ve hasta eder"

Melih Garip, gerçek deri tercihinde bulunulması ve düzenli bakım ile deri montların yıllarca kullanılabileceğini hatırlatarak, imalatçı olmalarının sağladığı onarım ve tadilat avantajlarına dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

