ESMİAD, Nebi Hatipoğlu’na Eskişehir İş Dünyasının Taleplerini İletti

Ziyarette ekonomik gelişim, yatırım ve iş birliği gündemdeydi

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) yöneticileri, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nu ziyaret ederek kent iş dünyasının önceliklerini ve beklentilerini aktardı.

Ziyarette, ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez ile dernek yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Görüşmede Eskişehir’in ekonomik gelişimi, iş dünyasının karşılaştığı problemlerin giderilmesi, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliği konuları detaylı şekilde ele alındı.

ESMİAD heyeti, sahadan gelen talep ve çözüm önerilerini Milletvekili Hatipoğlu’na ileterek uygulamaya yönelik beklentilerini paylaştı. Toplantı samimi ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşti.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir iş dünyasının yanında olduklarını ifade ederek dile getirilen konuların takipçisi olacaklarını belirtti ve en kısa sürede ESMİAD’ı ziyaret etme niyetini bildirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve Eskişehir’in ekonomik potansiyelinin daha da güçlendirilmesine yönelik ortak çalışma vurgusuyla sona erdi.

