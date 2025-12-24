ETÜ’de Erzurum Kütüphaneleri Söyleşisi: Hizmetler, İş Birliği ve Dijital Dönüşüm

ETÜ’de "Erzurum’daki Kütüphaneleri Tanımak ve Tanıtmak" Söyleşisi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Merkez Kütüphanesi ev sahipliğinde düzenlenen söyleşi programında, Erzurum’daki kütüphanelerin mevcut durumu, sundukları imkânlar ve kütüphanelerin kültürel hayattaki yeri ayrıntılı şekilde ele alındı. Programa ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Konuşmacılar

Programın moderatörlüğünü ETÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Süleyman Yıldız üstlendi. Söyleşide konuşmacı olarak Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Murat Üstündağ, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Keleş ile İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Hatice Doğulu yer aldı. Konuşmacılar, kurumlarında yürütülen kütüphane hizmetleri, kullanıcı odaklı uygulamalar ve kütüphanelerin sosyal yaşam içindeki rolüne dair deneyim ve görüşlerini paylaştı.

Söyleşide Öne Çıkanlar

Süleyman Yıldız, Erzurum’un tarih boyunca ilim ve irfanın önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, kütüphanelerin yalnızca kitap saklanan mekânlar olmadığını; geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, bireyin kendini ve dünyayı anlamasına katkı sağlayan canlı kültür merkezleri olduğunu vurguladı.

Yıldız ayrıca 2025 Yılı YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda Erzurum Teknik Üniversitesi’nin kütüphane hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranında yüzde 80,86 ile Türkiye genelinde zirvede yer aldığını hatırlattı ve bu sonucun nitelikli hizmet anlayışı ile kullanıcı odaklı çalışmaların bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Değerlendirme ve Kapanış

Söyleşi, kütüphanelerin dijital çağda daha etkin kullanımı, gençlerin kütüphanelere ilgisinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve kurumlar arası iş birliğinin önemi gibi başlıklar çerçevesinde yapılan değerlendirmelerin ardından soru-cevap bölümüyle sonlandırıldı.

