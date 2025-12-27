DOLAR
ETÜ'lü Doktora Öğrencisinin TÜBİTAK 1002-A Projesi Antibiyotik Direncine Odaklandı

ETÜ doktora öğrencisi Şeymanur Çobanoğlu’nun TÜBİTAK 1002-A destekli projesi, Pseudomonas aeruginosa’da BON domainli proteinlerin antibiyotik direncindeki rollerini inceleyecek.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:04
TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destekle Pseudomonas aeruginosa'da yeni hedefler araştırılacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora öğrencisi Şeymanur Çobanoğlu tarafından yürütülen ve aynı bölüm öğretim üyesi Ayşenur Yazıcı’nın danışman olarak yer aldığı "Pseudomonas aeruginosa’da Bon Domaini İçeren PA4426 ve PA4739 Proteinlerinin Antibiyotik Dirençliliğindeki Potansiyel Rollerinin Belirlenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların amacı, Pseudomonas aeruginosa’da antibiyotik direncinin moleküler ve genetik altyapısını daha ayrıntılı şekilde ortaya koymak. Araştırma, bugüne kadar antibiyotik direnç mekanizmaları bağlamında yeterince incelenmemiş olan ve yeni ilaç hedefleri arasında yer alma potansiyeli taşıyan özgün proteinlerin belirlenmesine odaklanıyor.

Çalışmanın öne çıkan hedeflerinden biri, BON domaini içeren proteinlerin PA4426 ve PA4739 aracılığıyla P. aeruginosa’da hem planktonik hücreler hem de biyofilm yapıları üzerindeki rollerinin ilk kez detaylı olarak ortaya konmasıdır. Elde edilecek bulguların özellikle biyofilm kaynaklı antibiyotik direncinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması ve dirençle ilişkili yeni moleküler yolakların keşfine bilimsel zemin oluşturması bekleniyor.

Projenin desteklenmesi, ETÜ bünyesinde yürütülen moleküler düzeydeki araştırmaların güçlenmesine ve antibiyotik direnciyle mücadelede yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sunması açısından önem taşıyor.

