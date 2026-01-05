ETÜ'nün Smart Tourism Projesi: İtalya Treviso'da Dijital Çözümler Geliştirme Toplantısı

ETÜ'nün Smart Tourism projesi Treviso'da ikinci uluslararası toplantısını gerçekleştirdi

Toplantı ve katılımcılar

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ortaklığında yürütülen ve sürdürülebilir turizm için dijital çözümler geliştirmeyi amaçlayan Smart and Sustainable Tourism for a Fair Future (Smart Tourism) projesinin ikinci uluslararası toplantısı, İtalya'nın Treviso kentinde düzenlendi. Toplantıya ev sahipliği yapan kuruluş S.I.D.E.S. APS olurken, Türkiye, Belçika ve İspanya'dan proje ortakları katılım sağladı.

ETÜ'yü toplantıda temsil edenler arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan, Doç. Dr. Mehmet Emirhan Kula ve Öğr. Gör. Ali Necip Nursoy yer aldı.

Gündem: Dijital araçlar ve 'Yeşil Turizm' yaklaşımı

Toplantıda, projenin sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda geliştirilen dijital araçlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yeşil Turizm yaklaşımı çerçevesinde turizm işletmelerinin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik stratejiler, kültürel mirasın korunması, ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlayacak sürdürülebilir uygulamalar detaylı biçimde ele alındı.

Ayrıca dijital araçların proje kapsamında uygulanma biçimleri, pilot uygulama süreçleri ve eğitim modüllerinin tasarımına ilişkin yol haritası paylaşıldı. Toplantıda, bu araçların turizm işletmelerine rehberlik etme, uygulamaların yaygınlaştırılması ve eğitim-uygulama entegrasyonu konularındaki rolleri tartışıldı.

Erzurum'un turizm potansiyeli ve iş birliği olanakları

Katılımcılar, Erzurum'un turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulundu; yerel ve uluslararası paydaşlarla olası iş birliği modelleri değerlendirildi. Toplantıda ortaya konan dijital ve eğitimsel çözümler, bölgedeki işletmelerin uygulamaya geçirilebilecek somut adımlar üzerine yoğunlaştı.

ETÜ'den açıklama

Prof. Dr. Hüseyin Daştan proje hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Smart Tourism projesi kapsamında geliştirdiğimiz dijital çözümler, turizm işletmelerinin çevresel sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü artırmalarına yardımcı olacak. Bu araçlar, öğrencilerimiz ve yerel paydaşlar tarafından deneyimlenecek ve gerçek uygulamalara dönüştürülecek. Ayrıca bu süreç, öğrencilerimizin ve yerel işletmelerin yenilikçi çözümler geliştirme yetkinliklerini artıracak, bölgesel turizmin modernizasyonuna doğrudan destek sunacak. Proje sayesinde hem eğitim hem de sektör alanında deneyim kazanmış olan katılımcılar, uluslararası standartlarda uygulamalı bilgi edinmiş olacak ve sürdürülebilir turizm alanında somut çıktılar üretebilecekler”.

