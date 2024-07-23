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Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

SGK tarafından yapılan açıklamada tek bir imza atana aldığı o maaşın 12 katı ödenecek... İşte detaylar

Yayın Tarihi: 23.07.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:48
Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

Evlenme ödeneği, özellikle ölüm geliri veya aylığı almakta olan kız çocukları için geçerlidir. Bu ödenek, evlenme tarihindeki gelir veya aylığın iki yıllık tutarı kadar verilmektedir.

Evlenme ödeneğinden yararlanabilmek için, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca, evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, evlenme cüzdanının bir örneği de Kuruma sunulmalıdır.

Evlenme Ödeneği Nedir? Şartları Nelerdir?

Evlenme ödeneği, sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak, sigortalıların hak sahiplerine sağlanan bir yardımdır. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeyle, evlenen sigortalıların hak sahiplerine belirli şartlarla bu ödeme yapılmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Evlenme ödeneği, özellikle ölüm geliri veya aylığı almakta olan kız çocukları için geçerlidir. Bu ödenek, evlenme tarihindeki gelir veya aylığın iki yıllık tutarı kadar verilmektedir.

Evlenme ödeneğinden yararlanabilmek için, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca, evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, evlenme cüzdanının bir örneği de Kuruma sunulmalıdır.

Gelir ve Aylıkların Durdurulması

Evlenme ödeneği alan hak sahiplerinin gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra kesilir ve varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları artırılır.

Boşanma durumunda, evlenme ödeneği alan kişilere, hak sahipliğinden doğan gelir ve aylık tekrar bağlanır. Ancak, evlenme ödeneğinin alındığı tarihten itibaren iki yıl içinde boşanılırsa, bu iki yıllık sürede gelir veya aylık bağlanmaz. İki yıllık süre dolduktan sonra, hak sahipleri tekrar aylık alabilirler.

Evlenme ödeneğinden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin şu belgeleri sunmaları gerekmektedir:

Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi: Kurum tarafından sağlanan bu belge ile başvuru yapılmalıdır.

Evlenme Cüzdanının Örneği: Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, evlenme cüzdanının bir örneği de verilmelidir.

4(a) (SSK) veya 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki hak sahipleri, sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine başvurmalıdır. Kamu görevlisi (4/c’li) ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise başvurularını dilekçe ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na yapmalıdır.

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