Eyüpsultan’da Gölette Yosun Patlaması: Çok Sayıda Balık Telef Oldu

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'ndeki gölette yosun patlaması meydana geldi; çok sayıda balık kıyıya vurdu, bölge dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:25
Eyüpsultan’da Gölette Yosun Patlaması: Çok Sayıda Balık Telef Oldu

Eyüpsultan’da gölette yosun patlaması sonucu balık ölümleri

Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde çevre kirliliği endişesi

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan gölette, yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık telef oldu.

İrili ufaklı çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Olay yerinde martıların ölü balıkları yediği gözlemlendi ve durumun yarattığı kötü bir koku çevreye yayıldı.

Gölette benzer durumların daha önce de birkaç kez yaşandığı ancak bu olayda balık ölümlerinin çok daha fazla olduğu öne sürüldü.

Olayın ortaya çıkardığı kötü görüntü ve çevre kirliliği dronla görüntülendi, bölgedeki kirliliğin boyutu havadan da kaydedildi.

Yetkililer ve vatandaşlar, çevresel etkiler ve nedenlerin belirlenmesi için inceleme yapılmasını bekliyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

