Faruk Özlü Gümüşova OSB Sanayicileriyle Buluştu

Düzce'de düzenlenen toplantıda Başkan Faruk Özlü, Gümüşova OSB firmalarının altyapı, atıksu ve içme suyu sorunlarını dinledi; üretim ve ihracatın rekabet gücü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:47
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde sektör temsilcileriyle görüşüldü

DÜZCE(İHA)Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Dr. Faruk Özlü sanayicilerin taleplerini dinledi.

Toplantıya DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık ile Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden de katıldı. Katılımcılar, bölgedeki altyapı ve hizmetlere ilişkin mevcut durum ile öncelikli ihtiyaçları masaya yatırdı.

Görüşmelerde özellikle atıksu ve içme suyu konuları öne çıktı. Sanayi bölgelerinin altyapı eksiklikleri, mevcut yatırımların durumu ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, üretim süreçlerini etkileyen hususlar yer aldı. Başkan Özlü, üretim ve ihracat yapan işletmelerin rekabet gücünü korumanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Özlü, sorunların çözümünde ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımların atılacağını belirterek, sanayicilerin daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Karşılıklı değerlendirmelerin ardından toplantı, iyi niyet temennileriyle sona erdi.

