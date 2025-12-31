Fatma Şahin: "2025, Gaziantep’i büyüten hamlelerin yılı oldu"

Yeni yıl mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2026 yılına girerken yayımladığı yeni yıl mesajında 2025’in Gaziantep için "yatırımın, üretimin ve şehir konforunu büyüten hamlelerin yılı" olduğunu vurguladı.

Şahin, mesajında şunları söyledi: "2025’te attığımız her adım; Gaziantep’in üretim gücünü büyütmek, aileyi güçlendirmek, ulaşımı rahatlatmak ve şehrin marka değerini yükseltmek içindi. 2026’ya, daha fazla iş üretme sorumluluğuyla giriyoruz".

Vizyon projeler ve altyapı adımları

Yılın başında Cumhurbaşkanlığı 2025 Yatırım Programı’na giren 65 vizyon projenin tanıtımıyla şehir hedeflerini paylaştıklarını belirten Şahin, planlı büyüme, güçlü altyapı ve sürdürülebilir kalkınmanın eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi: "Bu vizyonu, sahada somut işlerle büyüttük".

Sanayi, ticaret ve lojistik açısından önem taşıyan Dülük-OSB Tüneli ve kavşak çalışmalarının temelinin atılmasına değinen Şahin, bu yatırımın OSB ile şehir içi akışı güçlendirerek Gaziantep’in rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Ulaşım, teknoloji ve çevre yatırımları

Raylı sistemde yerli teknolojiye yapılan vurguda Şahin, "Milli gururumuz yerli tren setlerini GAZİRAY’da hemşehrilerimizle buluşturduk. Kendi mühendisliğimizle, kendi gücümüzle yol alıyoruz" dedi.

Çevre ve şehircilik alanında, Türkiye’nin ilk su verimliliğine sahip ve kurakçıl şartlara dayanıklı Kuzeyşehir 23 Nisan Parkının kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulduğunu hatırlatan Şahin, iklim koşullarını gözeten, suyu koruyan ve yeşili büyüten bir şehircilik anlayışını adım adım güçlendirdiklerini vurguladı.

Galle Park’ın Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülüne layık görülmesini Gaziantep’in yeşil dönüşüm iddiasının tescili olarak değerlendiren Şahin, şehrin nefes alan alanlarını çoğaltmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplu ulaşımda dönüşümü hızlandıran adımlar kapsamında elektrikli otobüslerin şehre geldiğini belirten Şahin, aynı zamanda BÜSEM’de yapımı tamamlanan Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesinin açılışıyla ticaret damarlarının güçlendiğini kaydetti.

Sosyal projeler, kültür ve spor

Sosyal belediyecilik anlayışını "insanı yaşat ki şehir yaşasın" sloganıyla sürdürdüklerini söyleyen Şahin, Emekliler Lokalini Dünya Emekliler Günü’nde açtıklarını ve aileyi güçlendiren çalışmalara önem verdiklerini belirtti. 41 yıllık evli vatandaşlar için düzenledikleri proje kapsamında kutsal topraklara gidecek kafilelerin uğurlandığını ifade etti.

Kültür ve tanıtım faaliyetlerinde Gaziantep Gastronomi Festivali ile şehri dünya sahnesine taşıdıklarını, Rumkale Su Sporları Festivali ile doğal ve tarihi zenginlikleri, 7. Gazi Yarı Maratonu ile sporun birleştirici gücünü yaşadıklarını anlattı. Gençlere yönelik olarak Nizip Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Gençlik Merkezi’ni açtıklarını söyledi.

Tarımda üreticinin yanında durduklarını belirten Şahin, 2025 yılında çiftçilere 5 milyon 116 bin litre mazot desteği sağlandığını vurguladı: "Üretim varsa bereket var; bereket varsa şehir güçlenir".

Gaziantep’in uluslararası alandaki başarılarına da değinen Şahin, şehir olarak kazandıkları Avrupa Ödülünin kurum değil Gaziantep’in tamamının başarısı olduğunu, ayrıca Antep İşi Nakışının UNESCO’da yer almasıyla kültürün dünya nezdinde tescillendiğini belirtti.

Yılın son günlerinde hizmete açılan Kamil Ocak Spor Salonu ile gençlere yeni imkanlar sunduklarını ekledi.

2026 için hedef ve temenniler

Mesajının sonunda Şahin, Gaziantep’in 2025 boyunca sadece yapılan işlerle değil, şehrin her köşesinde hissedilen çalışma temposuyla öne çıktığını belirterek, "Bu şehir, emek verenin, üretenin, hayal kuranın şehridir. 2026’da daha çok çalışacağız, daha hızlı olacağız. Daha erişilebilir, daha güçlü bir Gaziantep için aynı inançla yola devam edeceğiz" dedi.

Başkan Şahin, yeni yılın Gaziantep’e, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

