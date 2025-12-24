Fatma Şahin'den 25 Aralık Mesajı: Gaziantep Kahramanlar Şehridir

Fatma Şahin'den 25 Aralık Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu’nun yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu şehir, imanla, inançla ve dayanışmayla yazdığı destanı her nesilde yeniden hatırlatan, bağımsızlığını bir emanet gibi taşıyan kahramanların şehridir" ifadelerini kullandı.

Kurtuluşun anlamı ve şehir hafızası

Başkan Şahin, Gaziantep’in Kurtuluş Günü’nün yalnızca bir tarih olmadığını; şehrin karakterini, duruşunu ve birlik ruhunu anlatan güçlü bir hatırlayış olduğunu vurguladı. 25 Aralıkın yokluğa rağmen yılmayanların, umudu diri tutanların ve inançla büyük bir iradeyi ayağa kaldıranların günü olduğunu belirtti.

Mesajında, bu mücadelenin sadece bir şehrin savunması olmadığını, aynı zamanda vatan sevgisinin, hür yaşama kararlılığının ve milli iradenin en güçlü ifadesi olduğunu dile getirdi. Resmi kayıtlara göre 6 bin 317 şehit verilen bu büyük direnişte, imkansızlıklar karşısında bile vazgeçmeyen bir şehir iradesinin ortaya konulduğunu hatırlattı.

Şahin, açlıkla sınanan günlerde zerdali çekirdeğiyle ekmeğe varan yokluk hatırasının bugün Panorama 25 Aralık Müzesinde aynı ruhla canlı tutulduğunu ifade etti.

Geleceğe miras: birlik, sorumluluk ve hizmet anlayışı

Gaziantep’in her mahallesinde ve sokağında bu ruhun izlerinin sürdüğünü belirten Başkan Şahin, görevinin ecdadın emanet ettiği onurlu mirası geleceğe taşımak olduğunu vurguladı. Şehrin kalkınması, güçlenmesi ve her alanda daha ileri gitmesi için ortaya konan gayretin temelinde 25 Aralık’ta tecelli eden inanç, birlik ve sorumluluk bilinci bulunduğunu söyledi.

Bugün şehrin her köşesinde sürdürülen hizmet anlayışının; insanı merkeze alan, ortak akılla büyüyen ve dayanışmayı çoğaltan Gaziantep ruhunun bir yansıması olduğuna dikkat çekti.

Son olarak Başkan Şahin, "Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gaziantep’imizin 25 Aralık Kurtuluş Günü’nü gururla kutluyor, tüm hemşerilerime sağlık, huzur ve bereket diliyorum" dedi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, 25 ARALIK GAZİANTEP’İN KURTULUŞU’NUN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, "BU ŞEHİR, İMANLA, İNANÇLA VE DAYANIŞMAYLA YAZDIĞI DESTANI HER NESİLDE YENİDEN HATIRLATAN, BAĞIMSIZLIĞINI BİR EMANET GİBİ TAŞIYAN KAHRAMANLARIN ŞEHRİDİR" İFADELERİNİ KULLANDI.