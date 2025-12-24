DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Fatma Şahin'den Regaip Kandili Mesajı: İyiliği Çoğaltma ve Gönülleri Arındırma Çağrısı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaip Kandili mesajında manevi yenilenme, affa yönelme ve dayanışma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:51
Fatma Şahin'den Regaip Kandili Mesajı: İyiliği Çoğaltma ve Gönülleri Arındırma Çağrısı

Fatma Şahin'den Regaip Kandili Mesajı: İyiliği Çoğaltma ve Gönülleri Arındırma Çağrısı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklaması

Şahin: "Regaip Kandili, iyiliği çoğaltma ve gönülleri arındırma fırsatıdır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek gecenin gönülleri diri tutan, duaları çoğaltan ve manevi yenilenmeye kapı aralayan müstesna bir zaman olduğunu ifade etti.

Şahin, Regaip Kandili’nin, üç ayların manevi iklimini hissettiren ilk işaretlerden biri olduğuna dikkat çekerek, bu gecenin affa yönelmek, iyiliği büyütmek ve kalpleri arındırmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Başkan Şahin mesajında, "Regaip Kandili kendimizi yeniden gözden geçirdiğimiz, niyetlerimizi tazelediğimiz ve hayatımıza güzellikleri çoğaltma iradesiyle yön verdiğimiz kutlu bir gecedir. Bu geceyi, kırgınlıkları onarmak, gönül köprülerini güçlendirmek, komşuluk hakkını hatırlamak ve ihtiyaç sahiplerinin elinden daha sıkı tutmak için bir vesile olarak görmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep’in kültüründe paylaşma ve dayanışmanın güçlü bir yeri olduğunu belirten Şahin, "Bu şehrin mayasında iyilik vardır. Regaip Kandili’nin manevi iklimini fırsat bilerek merhameti çoğaltalım, kardeşlik bağlarımızı güçlendirelim, gönüllerimizi güzelleştirirken şehrimizi de güzelleştirmeye devam edelim" dedi.

Şahin mesajını şu sözlerle tamamladı: "Rabbim dualarımızı kabul eylesin, gönüllerimizi nurla doldursun. Regaip Kandili’nin şehrimize huzur, ülkemize bereket, tüm insanlığa barış getirmesini niyaz ediyor; tüm hemşerilerimin kandilini tebrik ediyorum. Hayırlı kandiller"

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, BU MÜBAREK GECENİN GÖNÜLLERİ DİRİ TUTAN, DUALARI ÇOĞALTAN VE MANEVİ YENİLENMEYE KAPI ARALAYAN MÜSTESNA BİR ZAMAN OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkan Bebek Edirne'de Anıldı: Asimilasyonun 41. Yılında Anma Töreni
2
Karadeniz Yükseliyor: Deniz Seviyesi Tehdidi ve 160 Milyon Kişi Risk Altında
3
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
4
İnönü Belediyesi Dutluca'da Mezarlık Altyapısını Hazırladı, Çamaşırhane Tadilatı Başladı
5
Muğla Büyükşehir'den Datça ve Ula'ya 360 Milyon TL'lik Yatırım
6
İzleme Değerlendirme Merkezi 40 Bin TL'lik Mağduriyeti Önledi
7
Van Kedi Villası'nda 120 Yavru: Van Kedilerinin Orijinalliği Korunuyor

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı