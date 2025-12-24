Feke'de Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi İhalesi Tamamlandı — Başkan Özen

Feke'de Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi ihalesi tamamlandı

İlçe merkezi cephe ve zemin düzenlemeleriyle yenilenecek

Adana’nın Feke ilçesinde, Feke Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi için ihaleye çıkıldı ve süreç tamamlandı. Proje, ilçe merkezindeki binaların dış cephelerinden zemin düzenlemelerine kadar geniş kapsamlı yenileme çalışmalarını içeriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçe için yapılanların bir yatırım olduğunu vurguladı. Başkan Özen, "Feke’mizin merkezinde uzun süredir üzerinde çalıştığımız projemizin ihalesi yapıldı. Tamamlandığında ilçemizin merkezi daha düzenli, daha güvenli ve daha estetik bir yapıya kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Özen ayrıca, "Feke için kalıcı ve yakışan işleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" sözleriyle projenin önemine dikkat çekti.

FEKE’YE YAKIŞAN İŞLER YAPIYORUZ”