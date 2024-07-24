Fiat ve Koç'tan kaçırılmayacak fırsatı! 200 bin TL'den 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle hayalinizdeki Fiat'a sahip olun

Fiat marka araçlar, hem tasarımları hem de performanslarıyla dikkat çeken otomobiller arasında yer alıyor. Ancak bu araçlara sahip olmak isteyenlerin karşılaştığı en büyük engellerden biri, finansal yüklerdir. İşte burada devreye giren Koç Fiat Kredi, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle müşterilerine cazip kredi kampanyaları sunarak bu engeli aşmayı hedefliyor. Bu yazıda, Fiat kredi kampanyalarının sunduğu fırsatları ve nasıl faydalanabileceğinizi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.







AVANTAJLI FAİZ ORANLARIYLA FİAT KREDİ KAMPANYASI

Fiat kredi kampanyaları, müşterilerine uygun faiz oranları sunarak, araç sahibi olmayı daha ulaşılabilir hale getiriyor. Koç Fiat Kredi tarafından sağlanan bu avantajlı kredi kampanyaları, düşük faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Örneğin, Egea modelleri için sunulan kampanyada 250.000 TL kredi tutarı, 12 ay vadeli ve %0 faiz oranıyla sunuluyor. Bu da aylık yalnızca 20.833,33 TL ödeme anlamına geliyor.

Faiz oranlarının düşük olması, araç sahibi olmak isteyen bireyler için büyük bir finansal kolaylık sağlıyor. Uygun faiz oranlarıyla sağlanan krediler, aylık taksitlerin bütçeye uygun bir şekilde düzenlenmesine olanak tanıyor. Böylece hem bireysel hem de ticari müşteriler, kendilerine en uygun araç modeline sahip olmanın keyfini çıkarabiliyor.

ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİYLE FİAT KREDİ KAMPANYALARI

Fiat kredi kampanyalarının bir diğer önemli avantajı ise esnek ödeme seçenekleri sunmasıdır. Koç Fiat Kredi, müşterilerine çeşitli ödeme planları sunarak, her bireyin finansal durumuna uygun çözümler üretiyor. İster sabit aylık taksitlerle ödeme yapmayı tercih edin, ister dönemsel ödemelerle bütçenizi rahatlatın, Koç Fiat Kredi size uygun seçenekler sunuyor. Böylece araç sahibi olurken, ödeme planınızı tamamen kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz.

Özellikle Topolino modeli için sunulan kampanya, esnek ödeme planlarının güzel bir örneğidir. 120.000 TL kredi, 12 ay vadeli ve %0 faiz oranıyla sunulan bu kampanyada, aylık ödemeler yalnızca 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu sayede, aracınızı kullanırken finansal yükünüzü minimumda tutabilirsiniz.

FİAT MARKASINA ÖZEL KREDİ KAMPANYALARI

Fiat kredi kampanyaları, Fiat markasına özel olarak tasarlanmıştır ve farklı araç modellerine göre çeşitli seçenekler sunmaktadır. Hem binek hem de ticari araçlar için sağlanan bu kampanyalar, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiştir. Ulysse, Fiorino, Doblo Cargo, ve Scudo gibi modeller için sunulan özel kampanyalar, araç sahibi olmayı çok daha kolay hale getiriyor.

Özellikle Ulysse modeli için sunulan 300.000 TL kredi fırsatı, %2,99 faiz oranı ile dikkat çekiyor. 12 ay vadeli olan bu kredi kampanyası, ticari kullanımda aylık 30.390,15 TL ödeme seçeneği sunuyor. Ticari araç sahipleri için tasarlanan bu kampanya, işletmelerin araç filolarını güçlendirmeleri için mükemmel bir fırsat sunuyor.





EGEA KAMPANYASI: %0 FAİZ İLE KREDİ FIRSATI

Fiat'ın popüler modellerinden biri olan Egea, avantajlı kredi kampanyaları ile öne çıkıyor. 250.000 TL kredi, 12 ay vadeli ve %0 faiz oranı ile sunulan bu kampanya, Egea modelleri için büyük bir fırsat sunuyor. Aylık 20.833,33 TL ödeme ile sahip olabileceğiniz bu araç, hem estetik tasarımı hem de güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Kampanya dahilinde, bir defaya mahsus ve peşin olarak yasal vergiler dahil 1.437,5 TL kredi tahsis ücreti ve 137,31 TL rehin tesis ücreti talep edilmektedir. Bu şartlar, Egea modeli için sunulan özel fırsatlarla birleştiğinde, araç sahibi olmak isteyen bireyler için ideal bir seçenek sunuyor.





TOPOLINO KAMPANYASI: 120.000 TL'YE %0 FAİZ FIRSATI

Fiat Topolino modeli için özel olarak tasarlanan kampanya, 120.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile müşterilere sunulmaktadır. Aylık 10.000 TL ödeme seçeneği ile Topolino modeline sahip olmanın kolaylığını yaşayabilirsiniz. Hususi kullanımda geçerli olan bu kampanya, şehir içi kullanımda ekonomik ve pratik çözümler sunan Topolino modelini tercih edenler için büyük bir avantaj sağlıyor.





DOBLO CARGO: %0 FAİZLİ TEMMUZ FIRSATI

Ticari araç kullanıcıları için tasarlanan Doblo Cargo modeli, 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile sunuluyor. Aylık 16.666,67 TL ödeme seçeneği ile Doblo Cargo modeline sahip olabilirsiniz. İşletmeler için ideal olan bu kampanya, ticari araç filonuzu güçlendirirken finansal yükünüzü azaltır. Ticari kullanımda sağlanan bu fırsat, Doblo Cargo modelinin işlevselliği ve dayanıklılığı ile birleştiğinde, işletmeler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.





SCUDO: 700.000 TL'YE %2,99 FAİZ FIRSATI

Scudo modeli için sunulan kampanya, 700.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Ticari kullanıma uygun olan bu kampanya, 70.910,34 TL aylık ödeme seçeneği ile müşterilere sunulmaktadır. İşletmeler için tasarlanan bu kredi kampanyası, Scudo modelinin geniş iç hacmi ve güçlü performansıyla birleştiğinde, iş dünyasında önemli bir yer ediniyor.

FİAT KREDİ KAMPANYALARINDAN NASIL FAYDALANABİLİRSİNİZ?

Fiat kredi kampanyalarından faydalanmak oldukça basit. Öncelikle ihtiyaçlarınıza en uygun Fiat modelini belirleyin ve ardından en yakın Fiat yetkili bayisine başvurun. Uzman ekibimiz, size en uygun taşıt kredisi seçeneklerini sunacak ve başvuru sürecinde size rehberlik edecektir.

Başvuru süreci hızlı ve kolay bir şekilde ilerlemektedir. Kredi kampanyalarından yararlanmak isteyen müşteriler, gerekli belgelerle birlikte bayiye başvurarak başvurularını tamamlayabilirler. Koç Fiat Kredi'nin sunduğu bu avantajlı kampanyalardan faydalanarak, hayalinizdeki Fiat araca sahip olmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

HAYALİNİZDEKİ FİAT'A ULAŞMAK İÇİN ŞİMDİ BAŞVURUN!

Fiat kredi kampanyaları, uygun faiz oranları, esnek ödeme seçenekleri ve geniş araç yelpazesiyle size hayalinizdeki araca sahip olma fırsatı sunuyor. Koç Fiat Kredi'nin sunduğu bu avantajlı kampanyalar, araç sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor. Siz de hayalinizdeki Fiat araca ulaşmak için hemen başvurun ve bu fırsatlardan yararlanın!

Öne Çıkan Kampanyalar:

Egea: 250.000 TL kredi, 12 ay, %0 faiz

Topolino: 120.000 TL kredi, 12 ay, %0 faiz

Ulysse: 300.000 TL kredi, 12 ay, %2,99 faiz

Fiorino: 700.000 TL kredi, 12 ay, %2,99 faiz

Doblo Cargo: 200.000 TL kredi, 12 ay, %0 faiz

Scudo: 700.000 TL kredi, 12 ay, %2,99 faiz

Fiat ve Koç Fiat Kredi, kampanya koşullarını değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır. Daha fazla bilgi ve detaylar için size en yakın Fiat Showroom’larına ulaşabilirsiniz. Şimdi başvurun, hayalinizdeki araca kolayca sahip olun!