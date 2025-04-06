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Filistinli Sanatçıların 'Hala Yaşıyorum' Sergisi Adana'da

Adana'da açılan 'Hala Yaşıyorum' sergisi, Filistinli sanatçıların eserleriyle 13 Nisan'a kadar ziyaretçileri bekliyor.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:09
Filistinli Sanatçıların 'Hala Yaşıyorum' Sergisi Adana'da

Adana'da 'Hala Yaşıyorum' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde açılan ve 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan 'Hala Yaşıyorum' sergisi, 13 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir. Sergi, Adana'daki Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşuyor.

Selim Terzi: Sanatın Gücüyle Filistin'in Sesini Duyuruyoruz

Festivalin Genel Direktörü Selim Terzi, sanatı kullanarak Filistin'in sesini duyurmayı hedeflediklerini vurguladı. Terzi, “Filistin'de yaşanan zorlu süreç başladığından beri Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde Filistin direnişine selam olması adına pek çok etkinlik gerçekleştirmeye gayret ediyoruz,” dedi.

Festivalin Önemli Temasları

15 sanatçının çalışmalarını içeren sergi, resim, fotoğraf, tasarım ve seramik gibi 26 önemli eseri barındırıyor. Ayrıca, festivaldeki etkinlikler sırasında birçok sanatseverin ilgisini çekecek eserlerin dikkatle seçilmesi sağlandı.

Sanatın Direnişin Sesi Olması

Selim Terzi, sergi sırasında ziyaretçilerin anlamlı Filistin direnişine dair eserleri inceleyeceklerini belirtti. Terzi, “Her biri birbirinden değerli. Gezerken orada yaşananları bir kez daha aklımızdan geçirmiş, orada şehit olanlara rahmet dilemiş olduk,” ifadelerini kullandı.

Filistinli sanatçıların eserleriyle dolu bu anlamlı sergi, sanatın ve yaratıcılığın Filistin direnişine tanıklık eden bir platform olmayı sürdürecektir.

Adana'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan ve 15 Filistinli sanatçının...

Adana'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan ve 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergi devam ediyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi (solda) ile AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da (ortada) sergiyi gezerek küratör Samed Karagöz'den (sağda) eserler hakkında bilgi aldı.

Adana'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan ve 15 Filistinli sanatçının...

Adana'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan ve 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergi devam ediyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi (solda) ile AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da (ortada) sergiyi gezerek küratör Samed Karagöz'den (sağda) eserler hakkında bilgi aldı.

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