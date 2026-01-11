Fırat Nehri'nde 4 Su Samuru Görüldü — Kemaliye, Erzincan

Fırat Nehri'nde 4 su samuru görüntülendi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, dondurucu soğukların etkisiyle büyük bölümü buz tutan Fırat Nehrinde nadir görülen 4 su samuru görüldü. Bölgedeki bu olağanüstü anlar, doğa fotoğrafçılarının ve vatandaşların ilgisini çekti.

Fotoğrafçılar anı ölümsüzleştirdi

Yiyecek ararken nehir üzerinde gözlenen su samurları, doğa fotoğrafçıları Osman ve Arda Topaloğlunun objektifine yansıdı. Topaloğlu kardeşler, bu anı yakalamak için yaklaşık 1 aydır bölgede beklediklerini belirtti ve su samurlarını doğal ortamlarında görüntülemenin kendileri için oldukça keyifli ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Doğal yaşam için olumlu işaret

Fırat Nehri’nde su samurlarının görülmesi, bölgedeki doğal yaşamın ve ekosistemin korunduğuna dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Sibirya soğuklarına rağmen nehirde yaşamın sürüyor olması, çevresel dengelerin devam ettiğinin işareti olarak yorumlandı.

