G-20 Liderler Zirvesi Simülasyonu Başarıyla Tamamlandı — Genç Diplomasi Öne Çıktı

G-20 Liderler Zirvesi Simülasyonu Başarıyla Tamamlandı

Liderlik Akademisi tarafından düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi Simülasyonu, iki gün süren yoğun oturumların ardından tamamlandı. Genç katılımcıların diplomasi, liderlik ve küresel sorunlara ilişkin fikir üretmelerini hedefleyen program, farklı mekânlardaki oturumlarıyla dikkat çekti.

Birinci Gün: Nenehatun Kültür Merkezi

Zirvenin ilk günü Nenehatun Kültür Merkezi'nde başladı. Açılış oturumlarının ardından delegeler, uluslararası gündemdeki başlıkları diplomatik hassasiyet ve devlet dili çerçevesinde ele aldı. Özellikle uluslararası ticaret, insani krizler ve Filistin meselesi üzerine yürütülen tartışmalar öne çıktı.

İkinci Gün: Snowdora Hotel

Programın ikinci günü Snowdora Hotel'de devam etti. Klasik diplomasi konularının yanı sıra katılımcıların vizyonunu genişletmeyi amaçlayan özgün başlıklar masaya yatırıldı. Bilim kurgu perspektifinden 2071 senaryoları ve olası bir küresel savaş düzeni üzerine yapılan değerlendirmeler, genç lider adaylarının geleceğe dair öngörülerini ortaya koydu.

Kazanımlar ve Hedefler

G-20 Liderler Zirvesi Simülasyonu, katılımcılara sadece küresel meseleleri tartışma imkânı sunmakla kalmadı; aynı zamanda müzakere, temsil, kriz yönetimi ve liderlik becerileri gibi pratik yetkinliklerin geliştirilmesine olanak tanıyan nitelikli bir platform olarak öne çıktı. Program, gençliğin diplomasi sahnesinde etkin rolünü güçlendirmeyi hedefleyen vizyonuyla sona erdi.

