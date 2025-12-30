MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Yeni projeler ve sorumluluk vurgusu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 2026 yılını yeni projelerin ve çalışmaların heyecanını yaşadıklarını belirterek yeni yılın ülkemiz adına hayırlı olmasını diledi.

Rektör Kaçar mesajında, "Akademik, kültürel ve sportif alanlarda başarılarla taçlanan bir yılın ardından yeni yıla sorumluluklarımızın bilinciyle, daha güçlü bir kararlılıkla ve çalışma azmiyle adım atıyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak 2025’i uğurlarken, 2026’yı yeni projelerin ve çalışmaların heyecanıyla karşılıyoruz. Bu vesileyle yeni yılın, başta öğrencilerimiz olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; 2026’nın hepimiz için yeni başarılar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

