MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Prof. Dr. Turhan Kaçar, 2026'yı yeni projelerle karşıladıklarını belirterek yeni yılın ülkeye ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:12
Yeni projeler ve sorumluluk vurgusu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 2026 yılını yeni projelerin ve çalışmaların heyecanını yaşadıklarını belirterek yeni yılın ülkemiz adına hayırlı olmasını diledi.

Rektör Kaçar mesajında, "Akademik, kültürel ve sportif alanlarda başarılarla taçlanan bir yılın ardından yeni yıla sorumluluklarımızın bilinciyle, daha güçlü bir kararlılıkla ve çalışma azmiyle adım atıyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak 2025’i uğurlarken, 2026’yı yeni projelerin ve çalışmaların heyecanıyla karşılıyoruz. Bu vesileyle yeni yılın, başta öğrencilerimiz olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; 2026’nın hepimiz için yeni başarılar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

