Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Yeni Yıla 1-0 Önde Başlayın!

Bankalar, yeni yıl yaklaşırken borçlarını bir arada toplamak isteyen veya faiz yükünden kurtulmak isteyen bireylere müjdeli haberler sunmaya devam ediyor. Özellikle Garanti Bankası, dikkat çeken bir kampanya ile ön plana çıkıyor.

Garanti BBVA'dan 50.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı

Garanti BBVA, esnaf müşterilerine özel olarak hazırladığı kampanyada 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu fırsatla, Garanti BBVA Mobil üzerinden işlem yapan esnafın, %0 faiz avantajıyla nakit ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.





Kampanya Detayları

Esnaf müşteriler, kampanya kapsamında 25.000 TL'ye kadar faizsiz kredi ve 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneklerinden yararlanabilecekler. Mobil uygulama üzerinden yapılan başvurular sayesinde işlemler hızla tamamlanabilecek.

Dijital Başvuru Süreci

Garanti BBVA, yaklaşık 3 yıl önce devreye aldığı uzaktan müşteri olma süreciyle başvuru işlemlerini uçtan uca dijitalleştirerek, esnaf müşterilerine farklı kampanyalar sunmaya devam ediyor. 50.000 TL faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak isteyenlerin, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek "Müşterimiz Olun" seçeneğiyle başvuru yapmaları gerekiyor.