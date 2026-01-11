Gaziantep Araban'da Çamur Kabusu: Vatandaşlardan Belediyeye Tepki

Araban'da kar ve yağmur sonrası cadde ve sokaklar çamura döndü; vatandaşlar 'Türkiye Yüzyılı'nda' çamurla mücadeleyi eleştirdi, belediyeden çözüm istedi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:47
Gaziantep Araban'da Çamur Kabusu

Vatandaşlar belediyeye çözüm çağrısı yaptı

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan kar ve yağmurun ardından birçok cadde ve sokak çamur deryasına dönüştü.

Yağışların ardından ilçenin birçok noktasında çamurla boğuşmak zorunda kalan vatandaşlar, araçlarıyla sokağa çıkamadıklarını ve günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Vatandaşlar, Türkiye Yüzyılı'nda çamurlu cadde ve sokaklarda perişan olduklarını belirterek belediyeye tepkilerini dile getirdi ve yetkililerden acil temizlik ve altyapı çalışması talep etti.

İlçede yaşanan sorunun giderilmesi için sokakların temizlenmesi ve kalıcı çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayan yurttaşlar, yetkilileri göreve davet etti.

ARABAN'DA VATANDAŞLARIN ÇAMUR ÇİLESİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

