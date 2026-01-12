Yeşilay Erzurum Şubesi'ne En Çok Faydalanıcıya Ulaşan Şube Ödülü

Yeşilay Erzurum Şubesi, 2025 yılı faaliyetleri kapsamında yürüttüğü koruyucu ve önleyici çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde 120 şube arasında En çok faydalanıcıya ulaşan şube ödülüne layık görüldü. Bu başarıda, Erzurum Yeşilay Şubesi’nin 400’ün üzerinde faaliyet gerçekleştirerek yaklaşık 32 bin faydalanıcıya ulaşması etkili oldu.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi; ödül, Erzurum Yeşilay Şubesi adına Şube Başkanı Emirhan Tanay’a takdim edildi.

Can Erzurum Projesi ile bir ödül daha

Erzurum Şubesi, ayrıca Can Erzurum Projesi kapsamında 20 ilçede 79 köy okulunu ziyaret ederek düzenlediği etkinliklerle 2025 yılında "Yılın en ilham veren projesi" ödülünün sahibi oldu.

YEDAM ile süregelen destek

Yeşilay, Erzurum’da şube faaliyetlerinin yanı sıra Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla sunduğu hizmetlerle de ön plana çıkıyor. Bağımlılıkla mücadele kapsamında bireylere ve ailelere yönelik psikososyal destek hizmetleri aralıksız sürdürülüyor. 2025 yılı içinde toplam danışan sayısının yaklaşık 200, görüşme sayısının ise yaklaşık 1000 olduğu; ayrıca 75 aile ile toplam 422 aile görüşmesi gerçekleştirildi. Aile odaklı çalışmalarla hem danışanların hem de yakınlarının desteklenmesi hedefleniyor.

"Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin takdimleriyle alınan bu anlamlı ödülün; başta sahada özveriyle görev alan gönüllüler, gençlik çalışmalarında aktif rol üstlenen gençlik komisyonu, üniversite kulüpleri ve tüm Yeşilay Erzurum ailesinin ortak emeği ve gönüllülük ruhunun bir nişanesi oldu" diye konuştu.

Tanay, yapılan çalışmalarda kendilerine destek veren Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi başta olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, sponsorlara ve Erzurum halkına tüm Yeşilay Erzurum ailesi adına teşekkür etti. Elde edilen başarının ortak emeğin sonucu olduğunu vurguladı.

Tanay, Yeşilay Erzurum Şubesi olarak sağlıklı nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda bağımlılıklara karşı bilimsel, sürdürülebilir ve kapsayıcı çalışmalar yürütmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Ödülün kendileri için sadece bir takdir değil, aynı zamanda sorumluluğu artıran önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Tanay, sağlıklı nesiller ve bağımsız bir toplum hedefiyle çalışmalarını aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

