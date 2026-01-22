Gaziantep Büyükşehir 2026 Karla Mücadelede Teyakkuzda

Gaziantep Büyükşehir, 2026 kışında karla mücadele hazırlıklarını tamamladı; 193 araç ve 825 personelle 7/24 sahada müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:12
Gaziantep Büyükşehir 2026 Karla Mücadelede Teyakkuzda

Gaziantep Büyükşehir 2026 kışında karla mücadelede sahada

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2026 kış dönemi karla mücadele çalışmalarında risk analizleri ve hazırlıkları tamamlayarak saha operasyonlarını başlattı. Ana arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergahları ve kritik noktalar önceden belirlendi; ekipler ve araçlar görev alanlarında hazır bekletildi.

Hazırlıklar ve öncelikli alanlar

Belediye, ulaşımın aksamaması ve can ile mal güvenliğinin sağlanması amacıyla önleyici tedbirler aldı. Kent genelinde öncelik verilen alanlar arasında ana arterler, hastane yolları, kavşaklar ve toplu taşıma güzergahları yer alıyor. Yol eğiminin yüksek olduğu 17 kritik bölge için buz çözücü solüsyon uygulamaları planlandı.

Saha çalışmaları ve teknolojik takip

Kar yağışı başlamasıyla birlikte karla mücadele çalışmaları fiilen devreye girdi; yol açma, tuzlama ve buz çözücü solüsyon uygulamaları eş zamanlı yürütülüyor. Yapay zeka destekli Trafik Kontrol Merkezi (TKM) üzerinden 219 kavşak anlık izleniyor ve sahadaki ekipler araç takip sistemiyle eş zamanlı kontrol ediliyor. Karla mücadele araçlarında bulunan 93 kamera sayesinde çalışmalar anbean takip ediliyor.

Ekip, araç ve malzeme kapasitesi

Belediyenin sorumluluğundaki 317 kilometrelik yol ağında ve 3 bin 650 kilometrelik köy yolu ağında çalışmalar sürdürülüyor. Karla mücadeleye ayrılan kapasite şu şekilde:

193 araç ve 825 personel görev alıyor; bunlar arasında 40 tuz robotu, 5 kar küreme aracı, 17 greyder, 16 loder, 40 beko loder, 35 çift kabin araç (kürekli tuzlama ekipleri), 15 tuz lojistik destek kamyonu, 7 arazöz ve buz çözücü solüsyon aracı, 4 vinç ve 14 çekici bulunuyor.

Hazırlık sürecinde 10 bin 500 ton tuz ve 250 ton buz çözücü solüsyon stoğu oluşturuldu; hızlı müdahale ve lojistik süreklilik için kent genelinde 10 ayrı tuz depolama alanı tesis edildi.

Kesintisiz koordinasyon ve iletişim

Kar yağışı boyunca merkez ilçe belediyeleriyle birlikte GASKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım, Fen İşleri, Kent Estetiği, İtfaiye ve Trafik Zabıta ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık temsilcileri Koordinasyon Merkezi’nde görev yapıyor. GİKOM ve 153 Çağrı Merkezi birimleri süreci anlık takip ederek gelen talepleri yönetiyor.

Hedef: Ulaşımı normale döndürmek

Meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının perşembe ve cuma günleri de etkili olması bekleniyor; bu nedenle ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Yoğunluk ve buzlanma riskine karşı tüm birimler teyakkuz halinde. Kar yağışının etkisinin azalmasının ardından kaldırım temizliği, tuzlama ve güvenlik kontrolleri ile şehir içi ulaşımın tamamen normale döndürülmesi hedefleniyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, KAR YAĞIŞINA YÖNELİK TÜM AŞAMALARDA SAHADA

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, KAR YAĞIŞINA YÖNELİK TÜM AŞAMALARDA SAHADA

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, KAR YAĞIŞINA YÖNELİK TÜM AŞAMALARDA SAHADA

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 günlük trafik yasağı
2
Altınok: Erzurum Kongre Binası Aslına Uygun Modern Güçlendirmeyle Korunacak
3
Kore Şehidinin 75 Yıllık Mektuplarını Saklayan Şehit Kızı Yayladağı’nda Mezar İstiyor
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı
6
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'
7
Kilis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları