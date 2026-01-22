Gaziantep Büyükşehir 2026 Karla Mücadelede Teyakkuzda

Gaziantep Büyükşehir 2026 kışında karla mücadelede sahada

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2026 kış dönemi karla mücadele çalışmalarında risk analizleri ve hazırlıkları tamamlayarak saha operasyonlarını başlattı. Ana arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergahları ve kritik noktalar önceden belirlendi; ekipler ve araçlar görev alanlarında hazır bekletildi.

Hazırlıklar ve öncelikli alanlar

Belediye, ulaşımın aksamaması ve can ile mal güvenliğinin sağlanması amacıyla önleyici tedbirler aldı. Kent genelinde öncelik verilen alanlar arasında ana arterler, hastane yolları, kavşaklar ve toplu taşıma güzergahları yer alıyor. Yol eğiminin yüksek olduğu 17 kritik bölge için buz çözücü solüsyon uygulamaları planlandı.

Saha çalışmaları ve teknolojik takip

Kar yağışı başlamasıyla birlikte karla mücadele çalışmaları fiilen devreye girdi; yol açma, tuzlama ve buz çözücü solüsyon uygulamaları eş zamanlı yürütülüyor. Yapay zeka destekli Trafik Kontrol Merkezi (TKM) üzerinden 219 kavşak anlık izleniyor ve sahadaki ekipler araç takip sistemiyle eş zamanlı kontrol ediliyor. Karla mücadele araçlarında bulunan 93 kamera sayesinde çalışmalar anbean takip ediliyor.

Ekip, araç ve malzeme kapasitesi

Belediyenin sorumluluğundaki 317 kilometrelik yol ağında ve 3 bin 650 kilometrelik köy yolu ağında çalışmalar sürdürülüyor. Karla mücadeleye ayrılan kapasite şu şekilde:

193 araç ve 825 personel görev alıyor; bunlar arasında 40 tuz robotu, 5 kar küreme aracı, 17 greyder, 16 loder, 40 beko loder, 35 çift kabin araç (kürekli tuzlama ekipleri), 15 tuz lojistik destek kamyonu, 7 arazöz ve buz çözücü solüsyon aracı, 4 vinç ve 14 çekici bulunuyor.

Hazırlık sürecinde 10 bin 500 ton tuz ve 250 ton buz çözücü solüsyon stoğu oluşturuldu; hızlı müdahale ve lojistik süreklilik için kent genelinde 10 ayrı tuz depolama alanı tesis edildi.

Kesintisiz koordinasyon ve iletişim

Kar yağışı boyunca merkez ilçe belediyeleriyle birlikte GASKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım, Fen İşleri, Kent Estetiği, İtfaiye ve Trafik Zabıta ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık temsilcileri Koordinasyon Merkezi’nde görev yapıyor. GİKOM ve 153 Çağrı Merkezi birimleri süreci anlık takip ederek gelen talepleri yönetiyor.

Hedef: Ulaşımı normale döndürmek

Meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının perşembe ve cuma günleri de etkili olması bekleniyor; bu nedenle ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Yoğunluk ve buzlanma riskine karşı tüm birimler teyakkuz halinde. Kar yağışının etkisinin azalmasının ardından kaldırım temizliği, tuzlama ve güvenlik kontrolleri ile şehir içi ulaşımın tamamen normale döndürülmesi hedefleniyor.

