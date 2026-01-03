Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2025'te Ulusal ve Uluslararası Ödüllerle Taçlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içinde hayata geçirdiği projelerle yerel yönetimdeki başarısını ulusal ve uluslararası ödüllerle tescilledi. Kültür ve sanattan çevre yönetimine, engelli hizmetlerinden bilim ve teknolojiye kadar geniş bir alanda yürütülen çalışmalar, belediyeyi örnek gösterilen kurumlar arasına taşıdı.

Avrupa Ödülü ile uluslararası tescil

Avrupa’nın yerel yönetim alanındaki en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Avrupa Ödülü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Bu ödül, belediyenin demokrasi, katılımcılık, sosyal uyum ve sürdürülebilir kent vizyonunu uluslararası platformda onayladı.

"Dirençli Dayanıklı Toplum" ödülü ve Protez Ortez Merkezi

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleriyle öne çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından verilen "Dirençli Dayanıklı Toplum" ödülünü kazandı. Bu ödül, belediyenin hizmete sunduğu Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ne layık görüldü.

Galle Park'a Yeşil Bayrak ve Aile Dostu Park unvanı

Kent estetiği ve yeşil alan çalışmalarıyla dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Galle Park ile İngiltere merkezli Green Flag Award tarafından verilen Yeşil Bayrak Ödülünün sahibi oldu. Galle Park ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Aile Dostu Park Unvanı ve Engelli Erişim Belgesi ile belgelendirildi. Bu belgelerle Galle Park, Türkiye'nin ilk hem erişilebilir hem de aile dostu unvanına sahip parkı oldu.

Tiyatroda "Yılın Tiyatro Ekibi" ödülü

Kültür ve sanat yatırımlarıyla öne çıkan Gaziantep Şehir Tiyatrosu, Yeni Tiyatro Dergisi tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında "Uçtu Uçtu Hezarfen" oyunu ile Yılın Tiyatro Ekibi ödülünü kazandı ve Anadolu’da tiyatronun gücünü bir kez daha gösterdi.

GAGİAD'dan kente değer katan projelere ödül

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından düzenlenen 14. Ödül Töreni'nde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri dikkat çekti. Galle Park, Ortez Protez Merkezi ile Kayna Sabun ve Pekmez Müzeleri, kente değer katan çalışmalar arasında gösterilerek ödüle layık görüldü.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nden 5 ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla toplam 5 ödül kazanarak önemli bir başarı elde etti. Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen TÜBİTEM kapsamında "Yılın En Etkin Bilim İletişimi" ödülünü kazanan merkez, Teknofest yarışmalarında elde edilen derecelerle de Gaziantep’in bilim ve teknoloji alanındaki yükselişini pekiştirdi.

Çilek Serası'na Atık Yönetimi ve Sıfır Atık ödülü

Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda, katı atıklardan elde edilen metan gazından elektrik üretimi ve ısı geri kazanımı entegre edilerek kurulan Çilek Serası, 2025 Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Kategorisinde ödül aldı. Bu proje, sıfır atık yaklaşımıyla sürdürülebilir tarım uygulamalarına örnek oluşturdu.

Sonuç olarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2025’te aldığı çok sayıda ödül, şehrin kültürel, sosyal, çevresel ve teknolojik alanlardaki bütüncül başarısını gözler önüne serdi.

