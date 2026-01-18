Gaziantep'in Hedefi: 3 Milyon Turist — 2025 Rekoru 2026'ya Taşınıyor

Gaziantep, 2025'te kırdığı rekorun ardından 2026'da hedefini 3 milyon turiste çıkarıyor; gastronomi ve kültür turizmi esnafı canlandırdı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:12
Gaziantep'in Hedefi: 3 Milyon Turist — 2025 Rekoru 2026'ya Taşınıyor

Gaziantep 2026'ya 3 milyon turist hedefiyle giriyor

Gaziantep, 2025'te turizm tarihinde kırdığı rekorun ardından 2026 için iddialı bir hedef koydu. Kent, bu yıl 3 milyon turist ağırlamayı amaçlıyor.

Tarihi ve gastronomik miras turistleri çekiyor

Dünyanın en eski ve en kadim 10 şehri arasında yer alan Gaziantep; Zeugma Mozaik Müzesi, Dülük ve Zeugma Antik Kenti, Rumkale ve Yesemek Açık Hava Müzesi gibi önemli tarihi mirasın yanı sıra UNESCO'nun "Fark Oluşturan Şehirler" ağına giren gastronomisiyle dikkat çekiyor. Şehir, 500 çeşit yemek ile zengin mutfak kültürünü ziyaretçilere sunuyor.

2025'te turist rekoru

Gaziantep, 2025 yılında turizmde önemli bir sıçrama yaşadı. Yıl boyunca 1,6 milyonu konaklamalı olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon yerli ve yabancı turist kenti ziyaret etti. Bu trafik hem bölge turizmini canlandırdı hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Ziyaretçiler gezip tadını çıkarıyor

Turistler, tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşıları adım adım gezerken keyifli anlar yaşıyor. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Zeugma Mozaik Müzesi ve kentteki diğer müzeler ile birlikte tarihi Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Bedesten ve hanlar en çok ziyaret edilen noktalar arasında yer aldı.

Avrupa Birliği tarafından tescillenen baklava, fıstık ezmesi, lahmacun ve menengiç kahvesi gibi lezzetlerin yanı sıra Antep fıstığı, katmer, beyran ve onlarca tescilli yöresel tat turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler yaptıkları alışverişlerle kent ekonomisine katkı sağladı.

Turist hareketliliği esnafı sevindiriyor

Turist yoğunluğu, yılın her dönemine yayılarak yerel esnafın kazancını artırdı. Özellikle Almacı Pazarı'nda satılan Antep fıstığı, kurutmalık sebze, baharat ve salça ile Bakırcılar Çarşısı'ndaki hediyelik ve bakır mutfak eşyaları yoğun ilgi gördü.

Yetkililer ve esnaf umutlu

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık konuyla ilgili şunları söyledi: "2025 yılında turist rekoru kırdık. Önceki yıllara göre Gaziantep’teki bu turist yoğunluğunu inşallah 2026 yılında da bekliyoruz. 2025 yılındaki turist rekorunu 2026 yılında inşallah ikiye katlarız. Çünkü Gaziantep’i çok iyi anlattığımıza ve tanıttığımıza inanıyorum. Kurumlar, yerel yönetimler ve esnaf olarak el ele verdiğimizi ve Gaziantep’i çok iyi tanıttığımıza inanıyorum. Bu tanıtımın da meyvelerini almaya başladık. Söz konusu Gaziantep olunca hepimiz birleşiyoruz. Bundan dolayı Gaziantepli olmak ayrıcalıklıdır. Bu birlik, beraberlik ve misafirperverlik de turisti Gaziantep’e çekiyor. Esnaf olarak şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası tarihi Gaziantep Kalesi bölgesi, Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı gibi çarşılarımızda ağırlıyoruz. Turistlerimiz bu bölgede bakır, sedef kakma, hediyelik eşya, baklava, Antep fıtığı ve katmer gibi şehrimizin ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. Turist yoğunluğu bölgedeki esnafa yaradığı gibi kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyor".

Almacı Pazarı esnafı Mihriban Kaya ise, "2025 yılı bizim için yoğun, güzel ve çok keyifli geçti. 2026 yılında da aynı turist yoğunluğunu bekliyoruz. Misafirlerimizi bu yılda Gaziantep’e ve bu güzel şehrin lezzetlerini tatmaya bekliyoruz. 2025 yılında baklavamız, fıstığımız ve menengiç kahvemiz başta olmak üzere diğer lezzetlerimizin tadına baktılar. Gaziantep’i güzel bir şekilde gezdiler ve bizde misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırladık. Bu yılda herkesi Gaziantep’e bekliyoruz" dedi.

Turizm hareketliliğinin önemini vurgulayan Fatih Özsefil de, "2026 yılında herkesi Gaziantep’e bekliyoruz. Gaziantep’e gelsinler, Gaziantep’in tarihi çarşılarını, müzelerini, tarihi mekanlarını ve dükkanlarını gezsinler. Bu yılda turistlerin Gaziantep’e akın akın gelmesini bekliyoruz. Gaziantep’in birbirinden lezzetli ürünlerini almalarını bekliyoruz. ’Çıkın çıkın Gaziantep’e gelin’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Gaziantep kültür, tarih ve gastronomi ekseninde 2025'te yakaladığı ivmeyi 2026'da da sürdürmeyi ve 3 milyon turist hedefine ulaşarak hem bölge turizmini hem de kent ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyor.

2025 YILINDA TURİZM TARİHİNDE TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRAN GAZİANTEP, BU YIL 3 MİLYON TURİST...

2025 YILINDA TURİZM TARİHİNDE TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRAN GAZİANTEP, BU YIL 3 MİLYON TURİST AĞIRLAMAYI HEDEFLİYOR.

2025 YILINDA TURİZM TARİHİNDE TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRAN GAZİANTEP, BU YIL 3 MİLYON TURİST...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp’ta Kar Esareti: Köy Yolları Kapandı, Sıcaklık -12 Dereceye İniyor
2
Sinop'ta Yoğun Kar: 223 Köy Yolu Kapalı, 87 Köyde Elektrik Kesintisi
3
Eskişehir'de Altgeçitte Tehlike: Buz Sarkıtları Sürücüleri Tedirgin Ediyor
4
Yozgat Sorgun'da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama
5
Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece
6
Eskişehir'de 'Askıda Simit' Suistimaline Esnaftan Tepki
7
Taksim'de Kar Yağışı: Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğraf

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları