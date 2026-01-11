Gaziantep Jandarması 2025'te 18 bin 409 Kadına KADES Yükledi

Gaziantep’te Jandarma 2025’te KADES tanıtımını yaygınlaştırdı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025 yılında Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

18 bin 409 kadına uygulama yüklendi

Ekipler, 2025 yılında 18 bin 409 kadının telefonuna KADES uygulamasını yükleyerek bilgilendirmelerde bulundu. Uygulama sayesinde cihaz konum bilgisi açılarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşılması ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edilmesi sağlanıyor.

Erkeklere yönelik farkındalık eğitimleri

Ayrıca ekiplerin bir yıllık süreçte icra ettiği faaliyetler kapsamında 24 bin 739 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi. Bu eğitimlerle aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilincin artırılması hedeflendi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın 2025'teki çalışmaları, KADES uygulamasının yaygınlaştırılması ve toplumda şiddetle mücadele bilincinin güçlendirilmesine odaklandı.

