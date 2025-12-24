Gaziantep OSB Başkanı Şimşek: '25 Aralık En Büyük Gururumuz'

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104 yıldönümü kutlandı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep’in kurtuluşunun 104. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kentin milli mücadeledeki yerine dikkat çekti.

Şimşek, 25 Aralık için, "25 Aralık en büyük gururumuzdur" ifadesini kullanarak, 104 yıl önce Gaziantep’te yakılan kurtuluş meşalesinin dalga dalga tüm Anadolu’ya yayıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğunu kaydetti.

Mesajında, "25 Aralık, Gaziantep’in bağımsızlık ve onur mücadelesinin tarihe altın harflerle yazıldığı gündür." diyen Şimşek, ataların yokluğa ve yoksulluğa rağmen gösterdiği direniş destanının hem en büyük gurur kaynağı hem de bugüne ulaşan en önemli miras olduğunu belirtti.

Şimşek, kahraman ecdadın büyük fedakârlıklarla kazandığı bu zaferin bugün herkese birlik, üretim ve geleceğe güvenle bakma sorumluluğu yüklediğini vurguladı ve bu sorumluluk unutulmadan ülkenin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mesajını, "Bu duygu ve düşüncelerle 25 Aralık Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü coşku ve sevinçle kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" sözleriyle tamamladı.

