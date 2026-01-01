DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,04 -0,06%
BITCOIN
3.773.254,74 -0,21%

Gaziantep'te 2026'nın İlk Bebeği 'Ayaz' Doğdu

Gaziantep'te Dila-Melih Ömer Berber çiftinin ilk çocukları 'Ayaz', Özel Hatem Hastanesi'nde 3 kilo 600 gram ile normal doğumla dünyaya geldi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 05:36
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 05:41
Gaziantep'te 2026'nın İlk Bebeği 'Ayaz' Doğdu

Gaziantep'te 2026'nın İlk Bebeği 'Ayaz' Doğdu

Özel Hatem Hastanesi'nde sağlıklı doğum

Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği, Dila-Melih Ömer Berber çiftinin ilk çocukları olarak dünyaya gelen Ayaz oldu.

Doğum, Özel Hatem Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Genco, bebeğin 3 kilo 600 gram ağırlığında ve normal doğumla dünyaya geldiğini, anne ile bebeğin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Anne Dila Berber (28), yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen bebeklerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

GAZİANTEP’TE 2026 YILINININ İLK BEBEĞİ "AYAZ" OLDU

GAZİANTEP’TE 2026 YILINININ İLK BEBEĞİ "AYAZ" OLDU

GAZİANTEP’TE 2026 YILINININ İLK BEBEĞİ "AYAZ" OLDU

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 2026'nın İlk Bebeği 'Ayaz' Doğdu
2
Muş'ta Kepçe Operatörü Çocuklara Kayma Rampası Oluşturdu
3
Bingöl'de 2026'nın İlk Bebeği Mihrişah Doğdu — 3 kilo 200 gram
4
Vali Ahmet Karakaya'dan Yeni Yıl Ziyaretleri: Güvenlik ve Sağlık Birimleri
5
Adıyaman'da 2026'nın İlk Bebeği 'Rüya' Doğdu
6
Rize'de 2026'nın İlk Bebeği: Elif Bilge 00.00'da Doğdu
7
Adana'da 2026'nın İlk Bebeği 'Atlas' Doğdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları