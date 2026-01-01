Gaziantep'te 2026'nın İlk Bebeği 'Ayaz' Doğdu

Özel Hatem Hastanesi'nde sağlıklı doğum

Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği, Dila-Melih Ömer Berber çiftinin ilk çocukları olarak dünyaya gelen Ayaz oldu.

Doğum, Özel Hatem Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Genco, bebeğin 3 kilo 600 gram ağırlığında ve normal doğumla dünyaya geldiğini, anne ile bebeğin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Anne Dila Berber (28), yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen bebeklerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

