Gaziantep’te 25 Aralık Panoraması’na Ziyaretçi Akını — Kurtuluşun 104. Yılı

Gaziantep’te 25 Aralık Panoraması’na Ziyaretçi Akını

Antep Savunması ve Kurtuluş Savaşı’nın destansı izlerini taşıyan 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılında ziyaretçi akınına uğradı. Müze, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kent sakinlerinin duygusal ilgisini de çekiyor.

Panorama ve sergi öğeleri ziyaretçileri etkiliyor

Müze, yapımı tamamlanarak 21 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Sergide, Rus ressam Aleksander Samsonov’un dönemini yansıtan 120 metre uzunluğu ve 13 metre yüksekliğindeki panoramik tablo ile gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı eşyalar, Antep Savunması’na tanıklık eden binalardan getirilen kapılar, pencereler ve mücadelede kullanılan silahlar yer alıyor. Bu unsurlar müzeyi gezenlerde yoğun duygusal tepkiler oluşturuyor.

Şehitler, gaziler ve Mehmet Kamil’in hatırası

Gaziantep’in kurtuluşunda 6 bin 317 şehit verildi; binlerce kişi de gazi oldu. Annesinin tesettürüne el uzatılmasına karşı çıktığı için şehit edilen 14 yaşındaki Mehmet Kamil gibi isimler, ziyaretçilerin ziyaret sırasında saygı ve rahmetle andığı kahramanlar arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, şehit ve gazilerin mirasına sahip çıkmanın önemine vurgu yapıyor.

Müze yetkililerinden ve tarih kurulu başkanından değerlendirme

25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, Gaziantep’in Kurtuluşunun gerçekleştiği 25 Aralık tarihinden bu yana 104 yıl geçtiğini belirtti. Severoğlu, müzenin Antep Savunması’nı günümüz insanına en doğru biçimde aktardığını, dünyada eşi benzeri olmayan bir savunmanın anlatıldığına dikkati çekti ve müzeyi ziyaret edenlerin duygusal anlar yaşadığını ifade etti.

Severoğlu ayrıca, Gazianteplilerin 8 Şubat 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilâ edilen "Gazi" unvanını gururla taşıdıklarını, Gaziantep’teki kadın şehit ve gazilerin Türkiye İstiklal Harbi kaynaklarında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ziyaretçi görüşleri

Müzeyi gezen vatandaşlar, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilen sıkıntılara rağmen gösterilen direnişi ve fedakârlığı müzede her ayrıntısıyla görebildiklerini belirtiyor. Ziyaretçiler, müzenin mutlaka görülmesi gerektiğini ifade ederek, şehitler için dua ediyor ve Gaziantep’in kurtuluşunun 104’üncü yılını gururla kutluyor.

25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, şehrin tarihi belleğini yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran önemli bir mekan olarak öne çıkıyor.

