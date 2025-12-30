DOLAR
Gaziantep'te Aktarlara Karla Gelen Talep: Kış Çayına Yoğun İlgi

Gaziantep'te kar ve soğuk havalar aktarlara talebi artırdı; vatandaşlar kış çayı ve organik ürünlerle bağışıklık güçlendirmeyi tercih ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:11
Kış aylarının başlaması ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Gaziantep'te vatandaşlar, organik ve doğal ürünlerle bağışıklık güçlendirme arayışına yöneldi. Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı önlem almak isteyenler, kentteki aktarlarda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların tercihi: kış çayları ve bitkisel karışımlar

Soğuk havalarda soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi şikayetleri önlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği ürünler arasında kuşburnu, ıhlamur, zencefil, zerdeçal, hatmi çiçeği, tarçın ve ada çayı yer alıyor. Aktarlar, müşterilerine bu bitkilerden hazırlanan ve genellikle 10-15 çeşit karışım içeren kış çaylarını öneriyor.

Aktarların açıklamaları

Bülent Bilici (Tarihi Almacı Pazarı'nda bitkisel ürün satışı yapan aktar) konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şu an ciddi bir yoğunluk var. Havalar kuru gidiyor. Kuru öksürük, grip, nezle şeklinde bize şikayetlerle çok gelen oluyor. Biz tabi ki ilk önce müşterimize hastanelere gitmesini öneriyoruz. Alternatif olarak bizler de burada müşterimize destek veriyoruz. Şimdi genelde bize kuru öksürük, grip ve burun akıntısı şikayetiyle gelen müşterilerimiz var. Biz burada elimizden geldiğince kendileri tedavi etmeye çalışıyoruz. Kuru öksürükle alakalı genelde dut veriyorum. Dutu kaynatıyorlar, içiyorlar. Kış çayımız var, kendi karışımlarımız var. Müşterilerimize polenli ve arı sütlü karışımlardan veriyoruz. Şu an en çok ıhlamur satılıyor, tarçın gidiyor. Kış çayımız içinde tarçın, karanfil, hibiskus, gül, melisa ve papatya var. 10-15 çeşit karışım şeklinde çayımız çok gidiyor. Artı macun veriyorum. Genelde ‘ciğerde balgam var, ciğerim çok ağrıyor’ diye gelen müşterilerimiz var. Onunla alakalı propolisli ürünlerimiz var, onlardan veriyoruz. ‘Eklemlerim ağrıyor, hiç halim yok’ diyen müşterilerimize de daha farklı bizim kendi yaptığımız o rahatsızlıklarla alakalı karışımlardan veriyoruz"

Satış artışı ve bilinçli kullanım vurgusu

Hurşit Aktaş (Organik ürünler satan esnaf) satışlardaki artışı şöyle değerlendirdi:

"Ciddi bir salgın var, ciddi bir hastalık yoğunluğu var. İnsanlar alternatif ürünlere yöneliyor. Bu alternatif ürünler için de Gaziantep çok zengin bir coğrafyaya sahip. Gerçekten çok fazla ürünümüz var. Gerek zahter olsun, gerek ıhlamur ve ada çayı gibi zengin çeşidimiz var. İnsanlar da bu çeşitlere yöneliyorlar. Gerçekten faydalarını gören insanlar da çok. Ama her şeyde olduğu gibi bu doğal ürünleri bilinçli tüketerek insanlar faydalanabilirler. Çünkü bilinçsiz değil. Bazıları günde bir öğün içiyor, ‘ben bunun şifasını görmedim’ diyor. Doğal ürünleri daha iyi şifa alabilmeleri için azar azar günde 3-5 porsiyon şeklinde tüketmeleri gerekiyor. Biz de insanları aktarlara davet ediyoruz. Gerek bizi ve gerek diğer esnaflarımızı da ziyaret edip bu konuda bilgi alabilirler. Yani bilinçlenerek doğal ürünleri tüketsinler. Her şeyi dengeli bir şekilde tüketsinler. İnsanları bu konuda bilinçli olmaya davet ediyoruz"

Vatandaş deneyimi

Mustafa Hodu ise kişisel tercihini şöyle aktardı:

"Sıvılaştırılmış macun halinde bazı doğal ilaçlar kullanıyorum, onlarla korunmaya çalışıyorum. Genelde tarçın ve ada çayı içiyorum. Bu tür bitkisel ilaçları kullanmayı tercih ediyorum"

Aktarlar, kış döneminde bağışıklığı güçlendirmek isteyenler için bitkisel karışımlar, polenli ve propolisli ürünler gibi seçenekler sunarken, tüketicileri bilinçli ve düzenli kullanım konusunda uyarıyor.

