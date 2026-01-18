Gaziantep'te bakırcılık sürüyor: Mustafa Cengiz çocuklarına öğretiyor

Gaziantep'te 7 yaşında mesleğe başlayan 40 yaşındaki Mustafa Cengiz, 13 ve 15 yaşındaki oğullarına bakırcılığı öğreterek aile geleneğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:09
Gaziantep'te 7 yaşında babasından öğrenmeye başlayan 40 yaşındaki Mustafa Cengiz, 13 ve 15 yaşındaki oğulları Alper ve Ahmet Cengiz'e mesleğini aktarıyor. Hem çocuklarını okutmanın hem de meslek sahibi yapmanın mücadelesini veren Cengiz, aile geleneğini yaşatmaya kararlı.

Nesilden nesile bakırcılık

Nesiller boyu devam eden bakırcılık mesleğini 33 yıl önce babasından öğrenen Mustafa Cengiz, öğrendiklerini kendi çocuklarına da aynı yaşta öğreterek mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. İlkokul öğrencisiyken tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda babasından mesleğin inceliklerini öğrenen Cengiz, şimdi dede ve baba mesleğini oğullarına aktarmanın gururunu yaşıyor.

Okul ve atölye dengesinde gelecek inşa ediyor

Çırak ve yetişmiş eleman bulma sorununun yaygın olduğu bakırcılıkta çözümü kendi çocuklarında bulan Cengiz, çocukların hem eğitimlerini aksatmadan hem de meslek öğrenmelerini sağlıyor. Oğulları, okul hayatını sürdürüyor ve aynı zamanda babalarının dükkanında el becerilerini geliştiriyor.

Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı: "Ben 32 yıldır bakırcılık mesleğini yapıyorum. Çocukluk yaşımdan beri bu mesleğin içerisindeyim. Deden oğula ve toruna mesleğimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımla birlikte baba mesleğimizi devam ettiriyoruz. Birçok meslekte olduğu gibi bizimde meslekte de eleman sıkıntısı var. Bundan dolayı biz kendi çocuklarımıza mesleği öğretiyoruz. Kendi çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Yabancı gelip bu mesleği yapmıyor. Bizde bundan dolayı kendi çocuklarımıza mesleği öğretmeye karar verdik. Çocuklarla birlikte mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Çocuklar hem okula gidiyor hem de atölyemizde bakırcılık mesleğini öğreniyor. Bu şekilde hem çocukların eğitimden geri kalmamasını hem de meslek sahibi olmasını sağlıyoruz. Bizim dönemde de böyleydi. Hem okula giderdik hem de babamızın yanına gelip meslek öğrenirdik. Şu an kimse bu tür meslekleri öğrenmek istemiyor. Yabancılar yanımıza gelip çalışmıyor. Gücümüz ancak çocuklarımıza yetiyor"

Lise 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Cengiz ise duygularını şöyle ifade etti: "Bakırcılık mesleğini öğreniyorum. Babamın yaptığı mesleği yapıyorum. İlkokuldan beri hem okula gidiyorum hem de babamın yanına gelip meslek öğreniyorum. Hem okumak hem de çalışmak istiyorum. Bu şekilde babamın mesleğini geliştirmek istiyorum. Meslek altın bileziktir"

