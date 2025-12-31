Gaziantep'te Beklenen Yoğun Kar Yağışı Başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren Gaziantep'te beklenen yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Kent genelinde tipi şeklinde etkili olan kar, kısa sürede şehri beyaz bir örtüyle kapladı.
Belediye Ekipleri Teyakkuzda
Kar yağışının başlamasıyla birlikte Büyükşehir, Şehitkamil ve Şahinbey belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, ana arteller ve caddelerde yol açma-tuzlama çalışması yapıyor.
Yetkililer, kar yağışının bugün ve yarın etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.
GAZİANTEP’TE BEKLENEN YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI