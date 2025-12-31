DOLAR
Gaziantep'te Beklenen Yoğun Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji uyarısının ardından Gaziantep'te beklenen yoğun kar yağışı başladı; belediye ekipleri ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışması yürütüyor. Kar bugün ve yarın sürecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 04:59
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 05:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren Gaziantep'te beklenen yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kent genelinde tipi şeklinde etkili olan kar, kısa sürede şehri beyaz bir örtüyle kapladı.

Belediye Ekipleri Teyakkuzda

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Büyükşehir, Şehitkamil ve Şahinbey belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, ana arteller ve caddelerde yol açma-tuzlama çalışması yapıyor.

Yetkililer, kar yağışının bugün ve yarın etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

