Gaziantep’te bin 300 kilo sağlıksız sakatat ele geçirildi, ruhsatsız iş yeri kapatıldı

Şahinbey Belediyesi ve Tarım Müdürlüğü ekipleri Malazgirt Mahallesi’nde ruhsatsız iş yerinde bin 300 kilo sağlıksız sakatata el koydu; işletme mühürlendi, 264 bin 309 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:19
Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde, Malazgirt Mahallesi’nde merdiven altı üretim yaptığı tespit edilen bir işletmede bin 300 kilogram bağırsak, işkembe, sakatat ve iç yağa el konuldu.

Denetimde ortaya çıkan hijyen ihlalleri

İş yerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, üretim ve çalışma ortamının son derece kirli olduğu, iş yeri genelinde yoğun şekilde fare bulunduğu ve insan gıdası olarak tüketilmemesi gereken ürünlerin depolandığı tespit edildi. Ekipler, halk sağlığı açısından büyük risk taşıyan bin 300 kilogram ürüne imha edilmek üzere el koydu.

Kapatma ve ceza

Mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen işletme, Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince onaysız ve izinsiz üretim yaptığı gerekçesiyle işletmeye 264 bin 309 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler aralıksız sürecek

Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı ve vatandaşlardan şüpheli gördükleri durumları ilgili birimlere bildirmelerini istedi.

"Vatandaşımızın sağlığı kırmızı çizgimizdir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Halk sağlığını tehdit eden, hijyen kurallarını hiçe sayan ve merdiven altı üretim yapan hiçbir işletmeye asla müsamaha göstermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kimsenin insan sağlığı üzerinden kazanç elde etmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

